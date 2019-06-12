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القبض على 16 مشتبها بهم فى المنطقة الأثرية بالهرم

الأربعاء، 12 يونيو 2019 09:59 ص
القبض على 16 مشتبها بهم فى المنطقة الأثرية بالهرم منطقة الأهرامات-أرشيفية
كتب ـ بهجت أبو ضيف

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شنت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية، بالمنطقة الأثرية بالهرم، حملة لضبط الخارجين على القانون، وإزالة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة السير. 
 
وأسفرت الحملة عن ضبط 16 مشتبها بهم، و3 متسولين، وبائعين متجولين، و2 خيال وجمال، لمخالفتهم شروط العمل بالمنطقة الأثرية. 
كما تم تنفيذ 15 حكما قضائيا، وإزالة 201 حالة تعد وإشغال طريق. 
 
وتمكن ضباط مباحث التموين خلال حملة أمنية من تحرير 85 قضية إغلاق منشآت غير مرخصة، وغش تجاري، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.
 
 

حملة أمنية

المنطقة الأثرية

مباحث التموين

أمن الجيزة

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