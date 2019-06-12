القبض على فرد أمن وراء سرقة أموال من خزينة نقابة بمنطقة قصر النيل

كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال مباحث القاهرة، فى القبض على فرد أمن لقيامه بسرقة خزينة تحتوى على مبلغ مالى وأوراق خاصة بإحدى النقابات، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة قصر النيل، بلاغا من مدير مالى بالشئون العلاجية بإحدى النقابات بدائرة القسم، بإكتشافه سرقة الخزينة الحديدية الخاصة بالنقابة، وبداخلها (مبلغ مالى - أوراق خاصة بالنقابة محل عمله - طابعة كمبيوتر).

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال فحص المترددين على محل الواقعة، تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة فرد الأمن الخاص المنوط به تأمين مقر النقابة مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق" حيث إستغل ترك النافذة الخاصة بمكتب المدير المالى مفتوحة ، وتمكن من الدخول وإتلاف وصلات كاميرات المراقبة ، والإستيلاء على المسروقات المشار إليها ، وتم بإرشاده ضبط (جزء من المبلغ المالى من متحصلات الواقعة- الطابعة والأوراق المستولى عليها) بمسكنه.

وأقر بإنفاقه باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وكذلك ضبط الخزينة المستولى عليها بمكان تخلصه منها بمنطقة جزيرة الذهب الكائنة بنطاق محافظة الجيزة، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة فى كسر الخزينة (جاكوش – مفك – صاروخ) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.