القبض على عاطل وراء سرقة سيارة فى النزهة

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال مباحث القاهرة، من القبض على عاطل اثناء قيامه بإرتكاب واقعة سرقة من داخل إحدى السيارات بمنطقة النزهة، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة النزهة، اثناء متابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم، بعدما إشتبهوا بأحد الأشخاص اثناء تواجده داخل سيارة بها تلفيات عبارة عن كسر بالزجاج الجانبى ، وحال مشاهدته للقوات قام بالفرار هرباً فقاموا بملاحقته وتمكنوا من السيطرة عليه وضبطه ، وتبين أنه "عاطل 55 سنة - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج ، سبق إتهامه فى 30 قضية" وبحوزته حقيبة بداخلها (جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" - مبلغ مالى - بعض الأوراق الخاصة).

وبمواجهته أقر بسرقة الحقيبة المضبوطة، بحوزته من داخل السيارة المشار إليها بأسلوب "كسر الزجاج"، وأمكن التوصل للمجنى عليه وبإستدعائه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.