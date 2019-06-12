القبض على عاطل بحوزته كيلو هيروين بالخانكة

القليوبية - نيفين طه

ألقت مباحث مركز شرطة الخانكة، القبض على عاطل وبحوزته كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار، وبندقية آلية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم حازم سعد رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، بلاغا يفيد قيام عاطل 34 سنة، "له معلومات جنائية"، بالاتجار فى المواد المخدرة، والأسلحة النارية.

وتم إخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وبعد تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة، كما تم استهدافه أثناء استقلاله سيارة ملاكى بدائرة المركز، وبتفتيشه عثر بحوزته على بندقية آلية، و10 طلقات من ذات العيار، وواحد كيلو جرام من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي.

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى للدفاع، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.