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الغاز الطبيعى يصل 66 منطقة جديدة فى خطة البترول حتى عام 2020

الأربعاء، 12 يونيو 2019 01:47 ص
الغاز الطبيعى يصل 66 منطقة جديدة فى خطة البترول حتى عام 2020 توصيل الغاز الطبيعي
كتبت – مروة الغول

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يتماشى المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل وإحلاله محل البوتاجاز مع رؤية القيادة السياسية لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة إليهم، حيث تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية خلال العام المالى 2019/2020 البدء فى توصيل الغاز الطبيعى لأول مرة إلى عدد كبير من المناطق والقرى والمدن التى لم يصلها الغاز من قبل على مستوى الجمهورية واستكمال التوصيل للمناطق السابق التوصيل لها وكانت تلك المناطق كالتالى.

 

-1منطقة زهراء المعادى.

2- قطاع 55 طرة بمحافظة القاهرة .

3- مناطق أطفيح.

4- مناطق البدرشين .

5- ميت رهينة .

6- الحوامدية .

7- أم خنان.

8- شبرامنت .

9- المناوات بالجيزة.

10- مناطق شبين القناطر.

11- قها .

12- الشموت .

13-سرياقوس.

14- تصفا.

15- كفر تصفا بالقليوبية .

16- مناطق الشهداء.

17- البتانون .

18-أشمون .

19-الماى بالمنوفية .

20- مناطق قطور .

21-السنطة وبشبيش .

22-بسيون .

23-الدلجمون .

24-الهياتم بالغربية  .

25-أجا .

26-السنبلاوين بالدقهلية .

27-مناطق فزارة .

28-منية السعيد .

29-استكمال قطاعات وادى النطرون .

30- درشابة بالبحيرة .

31-مدينة الحامول بكفر الشيخ  .

32-مناطق كفر ميت أوغالب .

33-كفر سعد .

34-كفر شحاته بدمياط .

35- مناطق منيا القمح .

36-كفر صقر .

37-القنايات .

38-ديرب نجم بالشرقية .

39-مناطق المنشية البحرية .

40-الزوايدة .

41-المراغى .

42-مناطق جديدة بالمعمورة .

43-أبو قير بالإسكندرية .

 44-منطقة عزبة آدم بالإسماعيلية

45-مساكن السواحل بالإسماعيلية

46-قرية نقاليفة بالفيوم

47-مناطق ببا.

 48-أهناسيا

 49-سمسطا ببنى سويف .

50-مناطق ملوى بالمنيا .

51- دير مواس بالمنيا .

52-مناطق القوصية .

53-منفلوط .

54-أبو تيج .

55-صدفا بأسيوط.

56-مناطق دار السلام .

57-برديس .

58-المنشأة بسوهاج .

59-مناطق نقادة .

60-أبو تشت.

61- فرشوط .

62-الوقف بقنا .

63 -منطقة أرمنت.

 64-إسنا بالأقصر .

65-إدفو بأسوان .

66- استكمال أعمال التوصيل للمناطق السابق توصيلها بمحافظات مطروح والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء.


المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى

البوتاجاز

الحوامدية

اليوم السابع بلس

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