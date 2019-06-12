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العناية الإلهية تنقذ طفلا فى إمارة الشارقة كاد يسقط من شرفة منزله

الأربعاء، 12 يونيو 2019 03:42 م
العناية الإلهية تنقذ طفلا فى إمارة الشارقة كاد يسقط من شرفة منزله الامارات
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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تمكنت شرطة إمارة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، من إنقاذ طفل شارف على السقوط من نافذة إحدى البنايات التي يقيم فيها مع أفراد أسرته، حيث شاءت العناية الإلهية تواجدهم فى الموقع في الوقت المناسب وملاحظتهم للحالة التي كان عليها الطفل .

وبحسب صحيفة البيان الإماراتية، تعود التفاصيل الواقعة إلى أنه أثناء مرور إحدى دوريات شرطة الشارقة فى إحدى المناطق لاحظ أحد الضباط وجود طفل فى حوالى الثانية عشرة من العمر يطل من نافذة إحدى البنايات المرتفعة حيث كان على وشك السقوط من النافذة، ولاحظ رجال الدورية أن الطفل لا يستجيب للنداء، وبدا أنه فاقد السمع ، حيث قرروا التدخل بسرعة لإنقاذه.

وتمكن رجال الدورية من انقاذ حياة الطفل، الذى يشارف على السقوط، وتبين بالفعل أن الطفل من أصحاب الهمم حيث قام والده على الفور بسحبه من النافذة وإغلاقها، وتم التنبيه على والد الطفل المعاق بضرورة متابعة ابنه وإحكام نوافذ الشقة حفاظاً على سلامته.


الشارقة

طفل

انقاذ طفل

شرطة الشارقة

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