سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 يونيو 2019 04:01 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

"العربية للتصنيع" تبحث التعاون مع شركة عالمية فى مجال أسطوانات غاز السيارات

الأربعاء، 12 يونيو 2019 03:30 م
"العربية للتصنيع" تبحث التعاون مع شركة عالمية فى مجال أسطوانات غاز السيارات جانب من اجتماع الهيئة العربية للتصنيع مع شركة هكسجون العالمية
كتب زكى القاضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة بسرعة تطوير وتحديث السيارات ووسائل النقل الجماعي والتحول لإستخدام الغاز كبديل للبنزين، وفقا لأحدث التكنولوجيات الحديثة، جاء هذا خلال زيارة وفد من شركة هكسجون Hexagon العالمية، لبحث التعاون والتصنيع المشترك للإسطوانات المستخدمة في تحويل  السيارات للعمل بالغاز  وفقا لأحدث النظم الصناعية الحديثة.

تناولت المباحثات بحث تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والمعلومات الفنية والتدريب وإمكانية نقل وتوطين التكنولوجيا والتصنيع المشترك في صناعة إسطوانات غاز السيارات.

يُذكر أن هذه الإسطوانات  مصنعة من مادة الفيبر جلاس و تتميز بالأمان ومراعاة إشتراطات السلامة البيئية وتحمل درجات الحرارة العالية وخفة الوزن بنسبة 75% مقارنة بالإسطوانات المستخدمة حاليا.

في هذا الصدد أكد "التراس" هذه الصناعة تتوافق  مع خطط الدولة الرامية للإسراع بعملية التحول من إستخدام البنزين إلي الغاز في السيارات.

من جانبه أشاد "Alfred Walbrer "  المدير التنفيذي لشركة هكسجون العالمية  بفرعها بالمانيا  بخبرات الهيئة العربية للتصنيع والإمكانيات التصنيعية والبشرية وقدراتها علي تطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلي نسب للتصنيع المحلي وفقا لنظم الجودة العالمية.

وأعرب عن تقديره لهذا التعاون باعتباره خطوة رائدة لمصر وللمنطقة الافريقية لتوطين التكنولوجيا العالمية في هذا المجال، مشيرا إلي ان التعاون مع الهيئة يُمثل بداية قوية لتلبية إحتياجات السوق المحلي لمصر والتصدير للبلدان العربية والإفريقية.

 


العربية للتصنيع

الفريق التراس

عبد المنعم التراس

شركة هكسجون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد تطوير أرضية استاد القاهرة استعدادا لأمم أفريقيا 2019

شاهد تطوير أرضية استاد القاهرة استعدادا لأمم أفريقيا 2019

بينوكيو جائزة الإخوان للهبادين والهرايين فى كاريكاتير اليوم السابع

بينوكيو جائزة الإخوان للهبادين والهرايين فى كاريكاتير اليوم السابع

اعتراضا على اسم محمد.. مشجعو نادى إسرائيلى يصرون على تغيير لقب لاعب نيجيرى

اعتراضا على اسم محمد.. مشجعو نادى إسرائيلى يصرون على تغيير لقب لاعب نيجيرى

طائرات هليكوبتر لغسل أبراج الكهرباء بـ 36 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل

طائرات هليكوبتر لغسل أبراج الكهرباء بـ 36 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل

السجن المؤبد لـ 32 متهما بقضية محاولة اغتيال الرئيس السيسى

السجن المؤبد لـ 32 متهما بقضية محاولة اغتيال الرئيس السيسى

مجلة إيطالية تروج لزيارة سيناء وتبرز اكتشاف قلعة عسكرية أثرية بها

مجلة إيطالية تروج لزيارة سيناء وتبرز اكتشاف قلعة عسكرية أثرية بها

شاهد.. أول ظهور لمحمد صلاح فى معسكر المنتخب ببرج العرب

شاهد.. أول ظهور لمحمد صلاح فى معسكر المنتخب ببرج العرب

حفلة إعلامية بعد فوز منتخب المانيا الساحق فى تصفيات اليورو.. صور

حفلة إعلامية بعد فوز منتخب المانيا الساحق فى تصفيات اليورو.. صور

محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر.. ويشارك فى المران المسائى

محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر.. ويشارك فى المران المسائى

الرئيس السيسي: الفساد أحد أبرز العقبات الحقيقية لتحقيق التنمية المستدامة

الرئيس السيسي: الفساد أحد أبرز العقبات الحقيقية لتحقيق التنمية المستدامة

شاهد فى دقيقة.. تعرف على لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد الجديد

شاهد فى دقيقة.. تعرف على لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد الجديد

فيس بوك هيدفعلك فلوس علشان يراقبك.. هل توافق؟

فيس بوك هيدفعلك فلوس علشان يراقبك.. هل توافق؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة