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"الطيران الأمريكية": قائد الهليكوبتر المنكوبة غير مؤهل للتحليق بأجواء صعبة

الأربعاء، 12 يونيو 2019 08:17 ص
"الطيران الأمريكية": قائد الهليكوبتر المنكوبة غير مؤهل للتحليق بأجواء صعبة هبوط طائرة اضطراريا - صورة أرشيفية
(رويترز)

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قالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، إن قائد الطائرة الهليكوبتر الذى هبط بها اضطراريا على سطح ناطحة سحاب فى مانهاتن بمدينة نيويورك فى أجواء مطيرة وضبابية غير حاصل على تصريح بالتحليق فى أجواء مناخية غير مواتية.

 

وكان الطيار تيم مكورماك (58 عاما) هو الوحيد على متن الهليكوبتر عندما هبط بها اضطراريا على سطح البرج الإداري المكون من 50 طابقا بعد ظهر يوم الاثنين وحدث ذلك بقوة اهتز معها العاملون في شركات المال والقانون التي توجد في الطوابق بالأسفل.

 

وتحولت الطائرة إلى كتلة من اللهب وانطلقت منها سحابة من الدخان.

 

وقالت إدارة الطيران إن مكورماك حلق بطائرته فوق واحدة من أكثر الأحياء الحضرية تكدسا وسط أجواء مطيرة وسحب منخفضة رغم عدم حصوله على ترخيص باستخدام أنظمة الملاحة التي تتيح التحليق بالطائرة في مستوى رؤية منخفض.

 

ولقي مكورماك حتفه في الحادث الذي جدد النداءات بتشديد قيود التحليق في أجواء نيويورك.

 


مانهاتن

طائرة

امريكا

هبوط طائرة

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