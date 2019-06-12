الطب الشرعى يثبت تعرض ضحايا توربينى شبرا الخيمة لاعتداء جنسى

كتب كريم صبحى

تسلمت نيابة أول شبرا الخيمة، برئاسة المستشار عمرو عوض، تقرير الطب الشرعى لـ3 أطفال ضحايا توربينى جديد. وأثبت تقرير الطب الشرعى بعد الكشف على المجنى عليهم تعرضهم لاعتداء جنسى.

وأدلى ضحايا توربينى شبرا الخيمة، باعترافات تفصيلية أمام النيابة، فقال أحدهم أن والده ووالدته توفيا، ولم يتبق له أحد ما دفعه للعيش فى الشارع واستقر به الحال للمبيت فى أرض المؤسسة، مشيرا إلى أن المتهم اعتدى عليه، وباقى الأطفال جنسيا فى المساء وأجبرهم على التسول فى النهار.

وأوضح طفل آخر أنه ترك منزل والديه، بسبب معاملتهما السيئة، واعتدائهما عليه بالضرب، وأكد أيضا أن المتهم كان يعتدى عليهم جنسيا ليلا ويجبرهم على التسول فى النهار.

وأمرت نيابة أول شبرا الخيمة برئاسة المستشار عمرو عوض، وإشراف المستشار خالد الأتربى المحامى العام، بحبس عاطل وفتاة 4 أيام على ذمة التحقيق فى اتهامهما بتكوين تشكيل عصابى لاستقطاب أطفال الشوارع والاعتداء عليهم جنسيًا، كما أمرت النيابة بعرض المجنى عليهم على الطب الشرعى وإيداعهم دور رعاية.

بدأت القضية بتلقى الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، معلومات تفيد بأن "أميرة" وشهرتها "حماصة " و"هيثم" عاطل، اتخذا من أرض المؤسسة فى محيط محطة مترو شبرا الخيمة وكرا لاستقطاب أطفال الشوارع، وإجبارهم على التسول فى محطات المترو صباحًا، وإقامة حفلات جنسية عليهم ليلا وتصويرهم لابتزازهم وتهديدهم فى حالة الإبلاغ عنهما.