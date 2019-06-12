الصين: لا تساهل مع العناصر الانفصالية الداعية إلى "استقلال تايوان"

بكين (أ ش أ)

قال المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) "آن فنج شان" إن "البر الرئيسي الصيني لديه عزيمة لا تلين إزاء ضمان السيادة الوطنية وسلامة أراضى البلاد، ولن يتساهل مع العناصر الانفصالية التي تدفع إلى استقلال تايوان".

وأضاف شان – في مؤتمر صحفي اليوم بالعاصمة بكين - أن الموقف الحازم للبر الرئيسي الصيني بشأن إعادة الوحدة تم التعبير عنه بوضوح من جانب عضو مجلس الدولة وزير الدفاع الصينى "وى فنج خه" خلال منتدى "شانغري – لا" (قمة آسيا للأمن) في وقت سابق من الشهر الجارى.



وتابع شان أن "الصين لابد أن تتوحد، وسوف تقوم بهذا، إن هذا استنتاج تاريخى لأكثر من 70 عاما من تطوير العلاقات عبر المضيق، وضرورة بالنسبة للنهوض للأمة الصينية فى العهد الجديد".



وقال شان إن الصين تحتفظ بحق اتخاذ ما يلزم من السبل، لمواجهة قوى التدخل الخارجى والعدد الصغير للغاية من انفصاليى استقلال تايوان ونشاطاتهم.