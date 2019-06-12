الصحة تكشف آليات حماية الحوامل من مضاعفات ومخاطر أمراض الأسنان

كتب وايد عبد السلام

أكد قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة أنه يجب مراجعة طبيب الأسنان قبل حدوث الحمل وإزالة الجير ومعالجة التهاب اللثة والعناية الفموية الجيدة فى المنزل لتجنب الحامل التعرض لالتهاب اللثة أثناء الحمل.



وقال مصدر مسؤل بقطاع الرعاية الأساسية لـ "اليوم السابع" :" يجب أن تتجنب الحامل تناول الأدوية دون استشارة طبيب الأسنان لأن بعض الأدوية مثل التتراسيكلين يؤدى إلى ظهور لون داكن فى أسنان الطفل عند ظهورها فى الفم.



ونصح المصدر بتجنب التدخين المهدئات وكذالك تجنب التعرض لأشعة الأسنان إلا فى حالة الضرورة القصوى فقط وعندها يجب استخدام العازل الرصاص للأم الحامل حتى تتجنب ظهور تشوهات عند الجنيين مثل شق الشفة وسقف الحنك (الشفة الأرنبية) وكذلك تشوهات فى شكل الأسنان وعدده.











