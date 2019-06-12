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"الصحة" تعلن وفاة 14 مواطنا وإصابة 10 آخرين فى حادث تصادم بطريق الاوتوستراد

الأربعاء، 12 يونيو 2019 02:57 م
"الصحة" تعلن وفاة 14 مواطنا وإصابة 10 آخرين فى حادث تصادم بطريق الاوتوستراد حادث - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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أكدت هيئة الإسعاف وفاة 14 مواطنا وإصابة 10 آخرين فى حادث تصادم سيارتين " ميكروباص" بطريق الاتوستراد، حلوان.
 
وأوضحت هيئة الإسعاف فى بيان أنه  فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 12 سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات البنك الأهلى، وحلوان العام، ومبرة المعادى، وجراحات اليوم الواحد بالبساتين.
 
وأشارت إلى أن الإصابات تراوحت ما بين اشتباه نزيف بالمخ، وكسر بقاع الجمجمة، واشتباه ما بعد الارتجاج، ونزيف داخلى بالبطن، وكسور وجروح قطعية بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدة أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.
 
 
 

 


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