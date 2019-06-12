السيطرة على حريق بحظيرة مواشى بمنفلوط فى أسيوط دون خسائر فى الأرواح

أسيوط محمود عجمي

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، على حريق اندلع داخل حظيرة مواشى بمنطقة الحما التابعة لمركز منفلوط، دون خسائر فى الأرواح.

كان اللواء جمال نور الدين محافظه أسيوط، تلقى إخطارا من المهندس عبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينه منفلوط يفيد بنشوب حريق بحظيرة مواشى بمنطقة الحما دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق هائل بحظيرة مواشى وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق، دون وقوع أى خسائر فى الارواح، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.