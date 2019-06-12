سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 يونيو 2019 01:32 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

السيسي: مصر قطعت شوطا كبيرا فى مجال مكافحة وتعقب الفساد

الأربعاء، 12 يونيو 2019 12:23 م
السيسي: مصر قطعت شوطا كبيرا فى مجال مكافحة وتعقب الفساد الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى - إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة فى مجال مكافحة الفساد بمختلف صوره، واهتمت بإجراء البحوث والدراسات واستطلاع الرأى بهدف تعقب أسباب الفساد والوقوف على قياسات حقيقية له.

 

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته بالمنتدى الأفريقى لمكافحة الفساد والمنعقد بمدينة شرم الشيخ، أن الاهتمام المصرى فى هذا الشأن اكتسب وضعية خاصة فى ضوء التأكيد الدستورى على مبدأ التزام الدولة بمكافحة الفساد، وفرض التزام الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها فى مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضمانًا للحفاظ على المال العام، وتحقيقا لحسن إدارته وتنظيم الاستفادة منه.

 


مكافحة الفساد

شرم الشيخ

المنتدي الافريقى

السيسي

الرئيس السيسي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المراقب العام فى نيجيريا: 2.5 تريليون دولار تهدر سنويا بسبب الفساد عالميا

الأربعاء، 12 يونيو 2019 12:03 م

مطار القاهرة يستقبل الوفود الأفريقية المشاركة فى منتدى مكافحة الفساد

الأربعاء، 12 يونيو 2019 11:34 ص

"مجلس مكافحة الفساد": 40 دولة أفريقية وقعت على اتفاقية للقضاء على الظاهرة

الأربعاء، 12 يونيو 2019 11:32 ص

بث مباشر..افتتاح المؤتمر الأفريقى الأول لمكافحة الفساد بحضور الرئيس السيسى

الأربعاء، 12 يونيو 2019 11:06 ص

لحظة وصول الرئيس السيسى لمقر انعقاد المنتدى الأفريقى لمكافحة الفساد

الأربعاء، 12 يونيو 2019 10:58 ص

بدء الجلسة الافتتاحية للمنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد بشرم الشيخ

الأربعاء، 12 يونيو 2019 10:50 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر.. ويشارك فى المران المسائى

محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر.. ويشارك فى المران المسائى

شاهد فى دقيقة.. تعرف على لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد الجديد

شاهد فى دقيقة.. تعرف على لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد الجديد

فيس بوك هيدفعلك فلوس علشان يراقبك.. هل توافق؟

فيس بوك هيدفعلك فلوس علشان يراقبك.. هل توافق؟

الصياد محمد صلاح يتصدر أغلفة الصحف الإنجليزية.. صور

الصياد محمد صلاح يتصدر أغلفة الصحف الإنجليزية.. صور

2 مليون و148 ألف جنيه إيرادات فيلم كازابلانكا أمس

2 مليون و148 ألف جنيه إيرادات فيلم كازابلانكا أمس

آخر حيل الغش..الطالب المسئول عن تسريب امتحان اللغة الانجليزية يخفى باركود البوكليت

آخر حيل الغش..الطالب المسئول عن تسريب امتحان اللغة الانجليزية يخفى باركود البوكليت

فيديو معلوماتى.. "سوبر فودز" دليلك للوقاية من الزهايمر

فيديو معلوماتى.. "سوبر فودز" دليلك للوقاية من الزهايمر

عشان يفضل قوى وصحى.. وصفات طبيعية لعلاج تقصف الشعر

عشان يفضل قوى وصحى.. وصفات طبيعية لعلاج تقصف الشعر

إيتو يتصدر والرابع والخامس مصريان.. قائمة هدافى أمم أفريقيا فى 60 عاما

إيتو يتصدر والرابع والخامس مصريان.. قائمة هدافى أمم أفريقيا فى 60 عاما

620 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الأولى

620 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الأولى

ننشر أسماء الطلبة المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى المقبل

ننشر أسماء الطلبة المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى المقبل

المغرب تستعد لأمم أفريقيا بمواجهة جامبيا اليوم

المغرب تستعد لأمم أفريقيا بمواجهة جامبيا اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة