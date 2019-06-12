السيسي: مصر قطعت شوطا كبيرا فى مجال مكافحة وتعقب الفساد

كتب سمير حسنى - إبراهيم قاسم

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة فى مجال مكافحة الفساد بمختلف صوره، واهتمت بإجراء البحوث والدراسات واستطلاع الرأى بهدف تعقب أسباب الفساد والوقوف على قياسات حقيقية له.

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته بالمنتدى الأفريقى لمكافحة الفساد والمنعقد بمدينة شرم الشيخ، أن الاهتمام المصرى فى هذا الشأن اكتسب وضعية خاصة فى ضوء التأكيد الدستورى على مبدأ التزام الدولة بمكافحة الفساد، وفرض التزام الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها فى مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضمانًا للحفاظ على المال العام، وتحقيقا لحسن إدارته وتنظيم الاستفادة منه.