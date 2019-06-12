السيسى: مضاعفة المنح التدريبية لكوادر أجهزة إنفاذ القانون الأفريقية

كتب سمير حسنى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مكافحة الفساد وتغيير واقع القارة الأفريقية لن يتحقق إلا بتكاتف الجهود وبلورة الرؤى المشتركة وتعزيز الآليات الأفريقية التنسيقية لمحاصرة الفساد على جميع المحاور.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته بالمنتدى الأفريقى لمكافحة الفساد والمنعقد بمدينة شرم الشيخ، أن مصر ستواصل دعمها للجهود المشتركة لمكافحة الفساد على المستوى الأفريقى من خلال مضاعفة المنح التدريبية التى تقدمها بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لكوادر أجهزة إنفاذ القانون الأفريقية، متابعا: "كما ترحب مصر بالتعاون مع أشقائها الأفارقة وأجهزة الاتحاد الأفريقى المعنية لتبادل أفضل الممارسات فى هذا المجال، مشددا على أهمية تعميق التعاون الدولى مع الشركاء الرئيسيين لأفريقيا على مختلف الأصعدة لتحقيق الاستفادة المرجوة فى هذا الإطار.