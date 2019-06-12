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السفارة الروسية فى أوتاوا تهدد بإجراءات وعقوبات على كندا

الأربعاء، 12 يونيو 2019 01:15 ص
السفارة الروسية فى أوتاوا تهدد بإجراءات وعقوبات على كندا سفارة روسية - أرشيفية
أ ش أ

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هاجمت السفارة الروسية فى أوتاوا تصريحات وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، ضد موسكو، فى مقالها فى صحيفة "ناشيونال بوست، مهددة بفرض عقوبات انتقامية على كندا.

وتتعلق المقالة بالهجمات المفترضة على الصحفيين داخل البلاد حيث تشير فريلاند إلى أن الحكومة الكندية يمكنها "مراجعة" العقوبات المفروضة على روسيا.

وكتبت السفارة الروسية فى حسابها على "تويتر"، اليوم، "يضغط كارهو روسيا بشكل أعمق نحو مواجهة كندا مع روسيا، حيث أن السياسة الخارجية لكندا أصبحت بالفعل على خلاف مع القوى العالمية الرئيسية، أى عقوبات جديدة ستؤدى إلى عقوبات مضادة نراجعها باستمرار أيضا".

ونشر الحساب الرسمى للسفارة صورة لتعليقات الوزيرة مهددا بمزيد من العقوبات على كندا فى المقابل، وجاءت أحدث العقوبات فى 15 مارس 2019، بعد انتقاد كندا ضم الاتحاد الروسى لشبه جزيرة القرم، واستهدفت العقوبات الجديدة التى كانت جزءا من قانون التدابير الاقتصادية الخاصة 114 فردا و 15 كيانا.

 

 


السفارة الروسية بكندا

الخارجية الكندية

الخارجية الروسية

العلاقات الروسية الكندية

وزيرة الخارجية الكندية

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