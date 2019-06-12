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السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر هيروين بالمطرية

الأربعاء، 12 يونيو 2019 01:02 م
السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر هيروين بالمطرية مخدر الهيروين-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "م.ع"، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لإتجاره بالمواد المخدرة بالمطرية.
 
وأسندت النيابة للمتهم "م.ع"، تاجر، تهمة حيازة وإحراز مخدر  الهيروين، بقصد الاتجار، فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أسندت النيابة للمتهم حيازة أقراص مخدر "الكلونازيام".
 
ترجع الواقعة عندما تلقى قسم المطرية، بلاغاً يفيد بقيام المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة، وبتكثيف التحريات تبين صحة الواقعة، وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على 5 لفافات من مخدر "الهيروين"، وهاتف محمول، ومبلغ مالى، تم تحرير المحضر اللازم وتوالت النيابة التحقيقات.

تجارة المخدرات

جنايات القاهرة

تجارة الهيروين

السجن المشدد

مخدرات

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