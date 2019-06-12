السجن المؤبد للمتهمين بضرب وسحل صاحب كافيه بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، 3 أشخاص بالسجن المؤبد، لشروعهم في قتل صاحب كافيه بمدينة الزقازيق.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي بيومي، وعضوية المستشارين سلامة جاب الله، وأشرف عبيد، وتامر عبد العظيم، وسامي سمير.

تعود أحداث القضية رقم 397 لسنة 2019 جنايات قسم ثاني الزقازيق، ليوم 5 يناير، عندما تلقي اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقى بلاغا من محامي المجني عليه "محمد م د" 37 سنة صاحب كافيه، بدائرة قسم ثان الزقازيق، يتهم فيه كل من، "محمد ال م "وشقيقه "جمال" و"بجاد ح ص" و"محمد ع ال" أصحاب أجهزة أفراح بالتعدي عليه بالضرب والسحل، والشروع في قتله، وأفاد المجني عليه في التحقيقات، أنه بسبب وجود ثمة خلافات بينه وبين المتهمين، وأثناء تواجده بمكان عمله يوم الواقعة فؤجي بشخص يخبره أنه يوجد من يريده بالخارج، فأبصر المتهمين وبرفقتهم آخرون محرزين أسلحة بيضاء، وقام المتهم الأول بضربه بسلاح أبيض، وقام باقي المتهمين بشل حركته ووضع سكين علي ظهره محدثين إصابته، وأنه أستغاث بالأهالي لإنقاذه.

وقدم الدكتور سامح فرج محامى المجني عليه مقاطع فيديو من كاميرات بالمنطقة بالواقعة والتعدي علي المجني عليه، والشروع في قتله، حيث تم إصابته بجرح قطعي أعلي الجبهة من الجانب الأيسر، وجروح سطحية متعددة بالرأس، وجرح بالجانب الأيمن من البطن، وجرح قطعي بالرقبة، وتهتك بعضلات البطن، وبالعرض علي النيابة العامة، قررت إحالة المتهمين لمحكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.