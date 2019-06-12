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السجن المؤبد لعاطلين بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة بالمرج

الأربعاء، 12 يونيو 2019 07:25 م
السجن المؤبد لعاطلين بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة بالمرج حبس - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد، لعاطلين، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، بمنطقة المرج ، وحيازة أسلحة بيضاء.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم " حامد.أ"  حلاق ، و"اسامة.م" عاطل اتخذا من دائرة قسم المرج، مسرحا لترويج وتوزيع مخدر الحشيش، حيث تم ضبطهما، وبحوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة، أثناء محاولتهما ترويجها على عملائهما .

وتم ضبط المتهمين، بعد ورود معلومات لضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد بقيام المتهمين بترويج وتجارة المواد المخدرة، متخذين من دائرة القسم مكانا لهما لتوزيع تجارتهما غير المشروعة، وبتكثيف التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطهما، وبإعداد الأكمنة، تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع ضباط مباحث قسم المرج، من إلقاء القبض على المتهمين، وبحوزتهما 3 كيلو من مخدر الحشيش، وسلاحين  أبيض، وهاتف محمول، ومبلغ 4000 جنيه.

 


السجن المؤبد

حبس عاطلان

تجارة المخدرات

قسم المرج

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