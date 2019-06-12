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الرى تناقش نتائج أنشطة وحدة المحاسبة المائية.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 12 يونيو 2019 03:34 م
الرى تناقش نتائج أنشطة وحدة المحاسبة المائية.. اعرف التفاصيل اجتماع لمناقشة أنشطة وحدة المحاسبة المائية
كتبت أسماء نصار

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عقدت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الرى لمناقشة أنشطة وحدة المحاسبة المائية والنتائج التى تم التواصل إليها وكذلك الأنشطه التى ستتم خلال المرحله القادمة.

ويتم تنفيذ دورات تدريبية للمهندسين على نظام المحاسبة المائية المعنية برصد ومتابعة استهلاك المياه فى كافة المجالات، وذلك بغرض تحسين إدارة الموارد المائية، من خلال معرفة الاحتياجات المائية للنبات عن طريق استخدام تكنولوجيا الاستشعار عن بعد وصور الأقمار الصناعية، لتحسين كفاءة استخدام المياه.        

وتعمل الوحدات الجديدة للمحاسبة المائية على تجميع البيانات الهيدرولجية الخاصة باستخدامات المياه و ارسالها للوحدة المركزية "وحدة محاسبة المياه" التى سوف تقوم عن طريق بعض النماذج الرياضية بعمل الحسابات التى توضح استهلاك المياه فى الزراعة والصناعة والاستخدامات المنزلية، بهدف رفع القدرات و الاستدامة الموسمية.

ويتم إنشاء 5 مكاتب إقليمية للمحاسبة المائية لتخدم زمام الجمهورية فى محافظات الشرقية لشرق الدلتا والبحيرة لغرب الدلتا و طنطا لوسط الدلتا و الفيوم لخدمة أقاليم مصر الوسطى وقنا لخدمة مصر العليا و تتولى تلك المكاتب متابعة وتقييم منظومة توزيع المياه لكافه الأنشطة التنموية، بما فيها انشاء نظام إنذار مبكر لجودة المياه ونماذج بيانات لمؤشرات الامن المائى والاجهاد المائى وجودة المياه ونوعيتها.

أوضحت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الرى والمشرف على المشروع أن المكاتب تعمل علي تجميع البيانات الهيدرولجية الخاصة باستخدامات المياه وأرسالها للوحدة المركزية المزمع إنشاؤها بالوزارة ( وحدة محاسبة المياه) التى ستقوم عن طريق بعض النماذج الرياضية بعمل الحسابات التي توضح استهلاك المياه فى الزراعة والصناعة والاستخدامات المنزلية بهدف رفع القدرات والاستدامة الموسمية للوزارة.

وأضافت سيد فى تصريحات سابقة لها أن تنفيذ المشروع يستغرق أكثر من عامين  يتم خلالها دعم الاصلاح ورفع القدرات الفنيه لقطاع المياه، ونشر خطط موارد المياه في المحافظات من خلال بناء القدرات الفنية على المستويين المركزى والمحلى، وبما يسهم في رفع كفاءة استخدام المياه، وكذلك اعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المعالجة ووضع وتنفيذ برامج لتنمية القدرات وإعداد وتنفيذ وتحليل مالى متكامل لمساعدة أجهزة  الوزارة فى تحسين أدائها.


قطاع التخطيط

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وحدة المحاسبة المائية

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