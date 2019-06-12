سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 يونيو 2019 03:31 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الرقابة المالية ترخص لأول شركة سمسرة لتقديم نشاط "الشورت سيلينج"

الأربعاء، 12 يونيو 2019 02:34 م
الرقابة المالية ترخص لأول شركة سمسرة لتقديم نشاط "الشورت سيلينج" الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 684 لسنة 2109، بمنح شركة أرقام لتداول الأوراق المالية، الموافقة على مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.
 
وقالت الرقابة المالية، فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن تنتهى البنية التكنولوجية اللازمة لتنفيذ تلك الآلية بين شركة مصر للمقاصة والبورصة وشركات السمسرة وأمناء الحفظ قريباً، وتقضى تلك الآلية بأن يقوم العميل باقتراض بعض الأسهم من عميل آخر وبيعها مقابل فائدة محددة للمقرض، ويتعهد المقترض بأن يرد الأسهم المقترضة خلال فترة محددة من خلال إعادة شرائها مرة أخرى أو من خلال رصيد متاح، محققاً بذلك أرباحاً من فوارق أسعار البيع والشراء.
 
والجدير بالإشارة أنه فى فبراير الماضى سبق وأن أصدر رئيس هيئة الرقابة المالية قراراً تنظيميا رقم (268) لسنة 2019 بشأن قواعد عمليات إقتراض الأوراق المالية بغرض البيع لتفعيل الآلية وعلى أن تقوم كل من البورصة المصرية وشركة الايداع المركزى بإعداد وتجهيز النظم الآلية والمتطلبات الفنية للعمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وإخطار الهيئة قبل تفعيل آلية الاقتراض بغرض البيع.
 

أخبار الاقتصاد

الرقابة المالية

ارقام للسمسرة

الشورت سيلنج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرقابة المالية عضوا بالشبكة الدولية للمراكز المالية للاستدامة

الأربعاء، 12 يونيو 2019 10:47 ص

رئيس الرقابة المالية يوقف الشركة العالمية للسمسرة 30 يوما بسبب مخالفات

الأحد، 09 يونيو 2019 11:13 ص

"الرقابة المالية" تعدل اشتراطات عضوية لجان الرقابة الشرعية لإصدار الصكوك

السبت، 08 يونيو 2019 07:30 م

الرقابة المالية: أكثر من 6 آلاف شخص خضعوا لتدريب فى معهد الخدمات المالية

السبت، 08 يونيو 2019 03:00 ص

الرقابة المالية تتلقى 41 تظلمًا خلال 2018.. و15 ملف نظرتها لجان فض المنازعات

السبت، 08 يونيو 2019 01:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعتراضا على اسم محمد.. مشجعو نادى إسرائيلى يصرون على تغيير لقب لاعب نيجيرى

اعتراضا على اسم محمد.. مشجعو نادى إسرائيلى يصرون على تغيير لقب لاعب نيجيرى

طائرات هليكوبتر لغسل أبراج الكهرباء بـ 36 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل

طائرات هليكوبتر لغسل أبراج الكهرباء بـ 36 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل

السجن المؤبد لـ 32 متهما بقضية محاولة اغتيال الرئيس السيسى

السجن المؤبد لـ 32 متهما بقضية محاولة اغتيال الرئيس السيسى

مجلة إيطالية تروج لزيارة سيناء وتبرز اكتشاف قلعة عسكرية أثرية بها

مجلة إيطالية تروج لزيارة سيناء وتبرز اكتشاف قلعة عسكرية أثرية بها

شاهد.. أول ظهور لمحمد صلاح فى معسكر المنتخب ببرج العرب

شاهد.. أول ظهور لمحمد صلاح فى معسكر المنتخب ببرج العرب

حفلة إعلامية بعد فوز منتخب المانيا الساحق فى تصفيات اليورو.. صور

حفلة إعلامية بعد فوز منتخب المانيا الساحق فى تصفيات اليورو.. صور

محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر.. ويشارك فى المران المسائى

محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر.. ويشارك فى المران المسائى

الرئيس السيسي: الفساد أحد أبرز العقبات الحقيقية لتحقيق التنمية المستدامة

الرئيس السيسي: الفساد أحد أبرز العقبات الحقيقية لتحقيق التنمية المستدامة

شاهد فى دقيقة.. تعرف على لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد الجديد

شاهد فى دقيقة.. تعرف على لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد الجديد

فيس بوك هيدفعلك فلوس علشان يراقبك.. هل توافق؟

فيس بوك هيدفعلك فلوس علشان يراقبك.. هل توافق؟

الصياد محمد صلاح يتصدر أغلفة الصحف الإنجليزية.. صور

الصياد محمد صلاح يتصدر أغلفة الصحف الإنجليزية.. صور

2 مليون و148 ألف جنيه إيرادات فيلم كازابلانكا أمس

2 مليون و148 ألف جنيه إيرادات فيلم كازابلانكا أمس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة