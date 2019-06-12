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الرئيس العراقى لوزير خارجية عمان: استقرار بغداد عامل أساس لأمن المنطقة

الأربعاء، 12 يونيو 2019 08:23 م
الرئيس العراقى لوزير خارجية عمان: استقرار بغداد عامل أساس لأمن المنطقة الرئيس العراقى ووزير خارجية سلطنة عمان
كتب : أحمد جمعة

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أكد رئييس جمهورية العراق الدكتور برهم صالح أن العراق بعمقه العربى وجواره الإسلامى له أولوية فى تحقيق الاستقرار الإقليمى وفقًا للمصالح المتبادلة والمتشاركة بين دول المنطقة.

 

وقال الرئيس العراقى خلال استقباله، اليوم الأربعاء، فى قصر السلام ببغداد، وزير خارجية سلطنة عُمان يوسف بن علوى والوفد المرافق له، مؤكدا أن استقرار العراق عامل أساس لأمن المنطقة، مشددًا على أن بغداد ومسقط يمكن أن تلعبا دورًا مهمًا ومؤثرًا لمكانتهما فى المنطقة ورغبتهما فى العمل والتنسيق المشترك حيال القضايا الاقليمية.

 

ورحب الرئيس العراقى بقرار سلطنة عُمان فتح سفارتها فى العراق، معتبرًا انها خطوة ايجابية من الاشقاء العُمانيين لتعميق اطر التعاون بين البلدين، وبما يسهم فى تحقيق النمو والازدهار الاقتصادى للشعبين الشقيقين.

 

بدوره، أكد بن علوى أن زيارته إلى العراق تكتسب أهمية كبرى لتوطيد العلاقات الثنائية وتوحيد المواقف بشأن الأوضاع فى المنطقة، مجددًا دعم بلاده إلى العراق فى المجالات كافة.


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