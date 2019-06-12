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الذهب يتعافى مع تراجع الإقبال على المخاطرة بسبب مخاوف الحرب التجارية

الأربعاء، 12 يونيو 2019 11:49 ص
الذهب يتعافى مع تراجع الإقبال على المخاطرة بسبب مخاوف الحرب التجارية الذهب - أرشيفية
رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد أن بلغت أدنى مستوى في أسبوع في الجلسة السابقة، إذ اندلعت مخاوف بشأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما يكبح الإقبال على المخاطرة ويعزز الطلب على المعدن النفيس الذي يُعتبر ملاذا آمنا.

وبحلول الساعة 0724 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 %إلى 1335.34 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن انخفض لأدنى مستوياته منذ الثالث من يونيو عند 1319.35 دولار في الجلسة السابقة.

وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.6 % إلى 1339 دولارا للأوقية.

ونزلت أسواق الأسهم الآسيوية مع دخول طرفي النزاع، الولايات المتحدة والصين، في جولة أخرى من تبادل الهجمات.

ودافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء عن استخدام الرسوم في إطار استراتيجيته التجارية، بينما تعهدت الصين برد قاس إذا أصرت الولايات المتحدة على تصعيد التوترات وسط مفاوضات مستمرة.

كما يشعر المراهنون على ارتفاع الذهب بالتفاؤل أيضا بشأن خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.

ويجتمع صانعو السياسات في المركزي الأمريكي يومي 18 و19 يونيو في ظل تصاعد توترات التجارة وتباطؤ النمو الأمريكي وتراجع حاد في التوظيف الشهر الماضي مما قاد الأسواق إلى أن تضع في الاعتبار خفضين لأسعار الفائدة على الأقل بحلول نهاية 2019.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1%   إلى 14.85 دولار للأوقية بينما زاد البلاتين 0.7 % إلى 817.80 دولار للأوقية.

ونزل البلاديوم 0.3 % إلى 1389.75 دولار للأوقية، ليهبط من أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 1400.50 دولار والذي لامسة في الجلسة السابقة.

 

 


الذهب

الصين

أمريكا

حرب تجارية

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