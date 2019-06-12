وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية مساء اليوم الأربعاء - إن :"قوة من مديرية شرطة القيارة (مركز شرطة إمام غربي) التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناء على معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة".

وأضافت الوزارة، أن "الإرهابي كان يعمل فيما يسمى بالأمنية في منطقة قضاء الشرقاط خلال فترة سيطرة عصابات داعش الإرهابية على المنطقة، وهو من عائلة داعشية"، مبينة أنه "تم القبض عليه في أحد البساتين في منطقة ( حاوي الكنيسة ) في الجانب الأيمن لمدينة الموصل".