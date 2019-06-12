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الحكم على 102 متهم بقضية أحداث شغب "عفروتو" 8 سبتمبر المقبل

الأربعاء، 12 يونيو 2019 07:11 م
الحكم على 102 متهم بقضية أحداث شغب "عفروتو" 8 سبتمبر المقبل الضابط المتهم فى مقتل "عفروتو" - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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حجزت الدائرة 10 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة 8 سبتمبر المقبل، للنطق بالحكم على 102 متهم "مخلى سبيلهم"، لاتهامهم فى أحداث الشغب والتجمهر أمام قسم شرطة المقطم، التى وقعت فى يناير الماضى، إثر مقتل الشاب محمد عبد الحكيم، الشهير بـ«عفروتو» داخل حجز القسم.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدى حسين، وعضوية المستشارين أسامة أبو صافى ومنتصر احمد كحك، وأمانة سر أحمد عبد اللطيف وحسام عبد الرسول.

وقررت نيابة حوادث جنوب القاهرة، إحالة 102 متهم (مخلى سبيلهم) إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهم: التعدى على قسم شرطة المقطم، ومستشفى المقطم التخصصى ومقاومة السلطات، وإتلاف المال العام والخاص، والتجمهر، وحرق سيارتى شرطة، ومحاولة اقتحام القسم، وحيازة مولوتوف.

وسبق وأن قضت ذات المحكمة، بمعاقبة "محمد. س" معاون مباحث بقسم المقطم بالسجن 3 سنوات، و6 أشهر لأمين الشرطة "محمد. أ" لاتهامهم بضرب «عفرتو» داخل القسم مما أفضى إلى موته، فضلا عن احتجازه دون وجه حق.

 

وكشفت التحقيقات عن أنه فى 5 يناير الماضى، ألقى ضابط وأمين شرطة بقسم المقطم، القبض على محمد عبد الحكيم وشهرته «عفروتو» فى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة، بأن استوقفاه واقتاداه دون سند إجرائى مشروع، وعذباه بدنيا وتعديا عليه ضربًا وصفعًا بالأيدى حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.


عفروتو

محاكمة 102 متهم

احداث شغب

قسم المقطم

جنايات القاهرة

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