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الجيزة تتلقى 2000 شكوى خاصة بالمياه والنظافة والإشغالات والتعديات

الأربعاء، 12 يونيو 2019 12:51 م
الجيزة تتلقى 2000 شكوى خاصة بالمياه والنظافة والإشغالات والتعديات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة أن المواطن عليه دور رقابى هام لمعاونه المحافظة فى الإبلاغ عن أى مشكلات أو معوقات لمتابعتها والعمل على سرعة حلها، سواء تتعلق بمخالفات البناء أو إهدار مياه الشرب أو وجود مخلفات رتش وقمامة وإشغالات.
 
وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تلقت 2000 بلاغاً وشكوى من المواطنين من خلال غرفه العمليات بالديوان العام خلال الشهر الماضي وتم التعامل مع 97% من البلاغات والشكاوى الوارده وجارى المتابعة لاستكمال حل باقى المشكلات التى تم استقبالها من المواطنين.
 
وأضاف راشد أن عدد البلاغات التى تلقتها المحافظة خلال الشهر الماضى يعد هو الأكبر على الإطلاق ويرجع ذلك إلى ثقة المواطنين بالمحافظة لقدرتها على التعامل مع البلاغات وإزالة أى مشكلات.
 
وقال محافظ الجيزة إن البلاغات تنوعت ما بين أعطال بالكهرباء وانقطاعات أو ضعف بالمياه ووجود تعديات وإشغالات ومخالفات بناء وتصدعات ونظافة.
 
وأضاف المحافظ أن نسبه البلاغات الواردة من المواطنين بالأحياء أعلى من نسبه البلاغات والشكاوى الواردة من المواطنين بالمراكز والمدن مشيرا إلى أن إجمالى عدد البلاغات الواردة من المواطنين بشأن مخالفات المبانى ( بناء مخالف ) بلغت 121 بلاغ حيث جاء حى الهرم فى المرتبة الأولى ب 38 بلاغاً و تم إزاله 34 مخالفه منها وجارى استكمال إزاله باقى المخالفات ثم حى بولاق الدكرور 18 تم إزاله 16 منها وجارى الاستكمال وباقى الشكاوى موزعة على الأحياء والمراكز والمدن، كما تم استقبال بلاغات بشان مخالفات تصدعات ( إنهيار سقف وتصدع وأعمال حفر وأعمال هدم ) وبلغت 90 بلاغ وتم التعامل الفورى معها .
 
وأشار المحافظ إلى أنه يتم استقبال الشكاوى والبلاغات على الرقم 114 الخاص بغرفة عمليات المحافظة وذلك على مدار اليوم .
 
يذكر أن عدد البلاغات الوارده الشهر الماضى بشأن وجود إشغالات لمطاعم ومقاهى ومنشأت تجارية بلغ 218 بلاغ حيث ياتى حى العمرانية ب 57 بلاغ تم تنفيذهم بالكامل وازاله كافه المخالفات و30 بلاغا بحى الهرم تم التعامل معهم .

 


شكاوي المواطنين

شكاوى المياه

اشغالات المقاهي

الجيزة

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