وقال السفير الدكتور سعيد ابوعلي الامين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والاراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية في تصريح للصحفيين اليوم الاربعاء ،إن هذا القرار يمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها قراري مجلس الأمن 476 و478 لعام 1980 وقرار الجمعية العام للأمم المتحدة في دورته الاستثنائية العاشرة رقمA/RES/ES-10/19 الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2017 .

وأعتبر السفير أبو علي، أن هذا القرار المدان يجعل من حكومة مولدوفا شريكة لإسرائيل في العدوان والجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني ويحملها تبعات المسؤولية السياسية والقانونية.

وطالب "ابوعلي" جمهورية مولدوفا بالتراجع عن هذا القرار الذي سيكون له انعكاساته السلبية على النظام القانوني الدولي والعلاقات العربية مع جمهورية مولدوفا، محذر من آثار هذا القرار وتداعياته على هذه العلاقات خاصة وأن قضية القدس العربية ستبقى معيارا حاكما في علاقات الدول العربية بالدول الأخرى .