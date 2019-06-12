سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 يونيو 2019 03:46 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

الجارديان: الفيضانات تجبر الآلاف على النزوح من مئات القرى الهندية

الأربعاء، 12 يونيو 2019 02:34 م
الجارديان: الفيضانات تجبر الآلاف على النزوح من مئات القرى الهندية فيضانات الهند ـ صورة أرشيفية
دلهى(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصبحت مئات القرى الهندية خاوية على عروشها بعد أن تم إخلاؤها من سكانها إثر إجبار الفيضانات التاريخية الآلاف على النزوح من قراهم .

وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية - فى سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكترونى اليوم الأربعاء، أن الهند شهدت خلال الأسابيع الأخيرة درجات حرارة مرتفعة للغاية ، وشهدت مدينة دلهي أمس الأول الاثنين، أعلى درجة حرارة لها خلال شهر يونيو الجاري ، حيث وصلت درجة الحرارة فيها إلى 48 درحة مئوية ، وفى ولاية راجستان، شهدت مدينة تشورو أعلى درجة حرارة لها (50.8 درجة مئوية) مما يجعلها أكثر مكان سخونة على سطح كوكب الأرض.


وأوضحت الجارديان أن النقص الحاد فى مورد المياه قد دمر مورد رزق القرويين المُعتمد على الزراعة، وتسبب الأمر في ذبول المحاصيل وموتها وتضور الماشية جوعا


ويتوقع العلماء استمرار ارتفاع درحات الحرارة إلى جانب زيادة الاحتباس الحرارى ونزوح السكان، مع استمرار معاناة المنطقة من نقص حاد في المياه والاحتياج إلى حلول مبتكرة لضمان وجود ما يكفى من المياه للجميع.

 

 

 


الهند

فيضانات

فيضانات الهند

الاحتباس الحرارى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بينوكيو جائزة الإخوان للهبادين والهرايين فى كاريكاتير اليوم السابع

بينوكيو جائزة الإخوان للهبادين والهرايين فى كاريكاتير اليوم السابع

اعتراضا على اسم محمد.. مشجعو نادى إسرائيلى يصرون على تغيير لقب لاعب نيجيرى

اعتراضا على اسم محمد.. مشجعو نادى إسرائيلى يصرون على تغيير لقب لاعب نيجيرى

طائرات هليكوبتر لغسل أبراج الكهرباء بـ 36 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل

طائرات هليكوبتر لغسل أبراج الكهرباء بـ 36 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل

السجن المؤبد لـ 32 متهما بقضية محاولة اغتيال الرئيس السيسى

السجن المؤبد لـ 32 متهما بقضية محاولة اغتيال الرئيس السيسى

مجلة إيطالية تروج لزيارة سيناء وتبرز اكتشاف قلعة عسكرية أثرية بها

مجلة إيطالية تروج لزيارة سيناء وتبرز اكتشاف قلعة عسكرية أثرية بها

شاهد.. أول ظهور لمحمد صلاح فى معسكر المنتخب ببرج العرب

شاهد.. أول ظهور لمحمد صلاح فى معسكر المنتخب ببرج العرب

حفلة إعلامية بعد فوز منتخب المانيا الساحق فى تصفيات اليورو.. صور

حفلة إعلامية بعد فوز منتخب المانيا الساحق فى تصفيات اليورو.. صور

محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر.. ويشارك فى المران المسائى

محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر.. ويشارك فى المران المسائى

الرئيس السيسي: الفساد أحد أبرز العقبات الحقيقية لتحقيق التنمية المستدامة

الرئيس السيسي: الفساد أحد أبرز العقبات الحقيقية لتحقيق التنمية المستدامة

شاهد فى دقيقة.. تعرف على لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد الجديد

شاهد فى دقيقة.. تعرف على لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد الجديد

فيس بوك هيدفعلك فلوس علشان يراقبك.. هل توافق؟

فيس بوك هيدفعلك فلوس علشان يراقبك.. هل توافق؟

الصياد محمد صلاح يتصدر أغلفة الصحف الإنجليزية.. صور

الصياد محمد صلاح يتصدر أغلفة الصحف الإنجليزية.. صور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة