سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 يونيو 2019 02:57 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

التنجيد vs المراتب الجاهزة.. قصة مهنة تواجه الاندثار بسبب الأسعار.. صور

الأربعاء، 12 يونيو 2019 01:52 م
التنجيد vs المراتب الجاهزة.. قصة مهنة تواجه الاندثار بسبب الأسعار.. صور التنجيد
قنا - وائل محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يجلس أمام منزله بمركز قوص شمال محافظة قنا، بينما أكوام القطن الأبيض تحيط به من كل جانب، حاملاً عصا من الجريد، وأدوات يدوية ليقوم بضرب المراتب المعبأة من القطن، ورغم مشقة المهنة لكنه يواصل عمله، محافظاً دون أن يمل على إرث والده من مهنة المنجد محاولاً إحياء تلك المهنة التى تواجه الاندثار بسبب ارتفاع أسعار القطن وعزوف الزبائن لشراء المراتب الجاهزة.

محمود العبد يبلغ من العمر 50 عاماً يعيش فى مركز قوص جنوب محافظة قنا، يحمل فى يديه أدوات التنجيد، وبجواره أجولة القطن بمختلف مستوياته فهناك القطن المستورد، والقطن المصرى الذى يتميز بالجوده والخامة القوية، يجند المراتب والمخدات الأفرنجى، والبلدى رافضاً التخلى عن فكرة الاتجاه إلى بيع المراتب الأفرنجى.

تنجيد (1)

وقال "العبد" : "مرت مراحل التنجيد بعدة تطورات مختلفة، وخاصة فى مصر مع ارتفاع ثمن القطن المصرى، وكان المصريون لا يعرفون شيئا عن التنجيد الحديث والمتمثل فى شراء المراتب الجاهزة، وانحسر استخدام القطن على طبقة معينة، ولكن هناك طبقات فقيرة رفضت التخلى عن تنجيد القطن واستخدامه فى أثاث المنزل نظراً للقيمة التى يتميز بها عن الفايبر والمراتب السوست".

تنجيد (2)

وأضاف: "تأثرت مهنة المنجد كثيراً خاصة مع عزوف المصريين عن شراء القطن وتنجيد جميع غرف المنزل من القطن والذى يباع بالقنطار، وارتفاع تكلفته وتردى الظروف الاجتماعية جعل الإقبال على شراء المراتب حتى وإن كانت رديئة فى أسعارها تبدأ من 500 جنيه وتصل إلى ألف ، متسائلا: "مين هينجد فى الظروف دى للى سعر القطن تجاوز فيه 2300 جنيه".

تنجيد (3)

وتابع حديثه: "رغم الظروف الذى تعرض لها كل صنايعية التنجيد وانحسار المهنة وتراجع دورها فى سوق العمل لكن هناك زبائن لا يقبلون على شراء المراتب حتى لو وصل سعر القطنار 5 آلاف جنيه، فى المرتبة المصنعة من القطن لها عدة مميزات تختلف عن المراتب الجاهزة، والوجهاء من القبائل والعائلات الكبرى فى الصعيد يفضلون تنجيد القطن والأطباء يوصون به للمرضى الذين يعانون من آلام الظهر والفقرات".

تنجيد (4)

واختتم: "فى ناس أدركت قيمة التنجيد القطن لأن المراتب الإسفنج لا تدوم، وتعرض السوست الموجودة بها للتلف، وهناك زبائن عادوا مرة أخرى بعدما عرفوا قيمة تنجيد المراتب والمخدات بالقطن فمهما تطورت الصناعات الآلية، يظل القطن هو الأصل والباقى تقليد، ومراتب التنجيد تستغرق وقتًا طويلًا لذلك تجدها متماسكة لكن الجاهز ظهرت له عيوب فى الصناعة والقطن يمكن إعادة تدويره مرة أخرى وتنجيده لكن المراتب الجاهزة استحالة إعادة تدويرها.

 
تنجيد (5)
 

 

تنجيد (6)
 

 

تنجيد (7)
 

 

تنجيد (8)
 

 

تنجيد (9)
 

 

تنجيد (10)
 

مهنة المنجد

التنجيد

القطن المصرى

اسعار القطن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

منجد النجوم.. عم هاشم 37 سنة خدمة فى التنجيد البلدى ونبيلة عبيد أشهر الزبائن

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 09:00 م

بالفيديو والصور.. أقدم منجد بلدى بالوادى الجديد: الفرحة بتبتدى من عندى

الخميس، 02 مارس 2017 06:22 ص

قصة أصغر "منجد بلدى" فى المنيا.. "يوسف" اتعلم مهنة والده وعمره 10 سنوات.. رفض دخول المدرسة بسبب ظروف الأسرة.. ويؤكد: التنجيد علمنى الصبر والمشاركة المجتمعية.. ونفسى الصنعة تستمر ولا تنقرض بمرور الأيام

الجمعة، 17 يونيو 2016 08:21 م

خبير اقتصادى يُحذر من ارتفاع أسعار القطن بدرجة تفوق طاقة مصانع الغزل

السبت، 11 يوليه 2015 10:05 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طائرات هليكوبتر لغسل أبراج الكهرباء بـ 36 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل

طائرات هليكوبتر لغسل أبراج الكهرباء بـ 36 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل

السجن المؤبد لـ 32 متهما بقضية محاولة اغتيال الرئيس السيسى

السجن المؤبد لـ 32 متهما بقضية محاولة اغتيال الرئيس السيسى

مجلة إيطالية تروج لزيارة سيناء وتبرز اكتشاف قلعة عسكرية أثرية بها

مجلة إيطالية تروج لزيارة سيناء وتبرز اكتشاف قلعة عسكرية أثرية بها

شاهد.. أول ظهور لمحمد صلاح فى معسكر المنتخب ببرج العرب

شاهد.. أول ظهور لمحمد صلاح فى معسكر المنتخب ببرج العرب

حفلة إعلامية بعد فوز منتخب المانيا الساحق فى تصفيات اليورو.. صور

حفلة إعلامية بعد فوز منتخب المانيا الساحق فى تصفيات اليورو.. صور

محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر.. ويشارك فى المران المسائى

محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر.. ويشارك فى المران المسائى

الرئيس السيسي: الفساد أحد أبرز العقبات الحقيقية لتحقيق التنمية المستدامة

الرئيس السيسي: الفساد أحد أبرز العقبات الحقيقية لتحقيق التنمية المستدامة

شاهد فى دقيقة.. تعرف على لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد الجديد

شاهد فى دقيقة.. تعرف على لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد الجديد

فيس بوك هيدفعلك فلوس علشان يراقبك.. هل توافق؟

فيس بوك هيدفعلك فلوس علشان يراقبك.. هل توافق؟

الصياد محمد صلاح يتصدر أغلفة الصحف الإنجليزية.. صور

الصياد محمد صلاح يتصدر أغلفة الصحف الإنجليزية.. صور

2 مليون و148 ألف جنيه إيرادات فيلم كازابلانكا أمس

2 مليون و148 ألف جنيه إيرادات فيلم كازابلانكا أمس

صور.. آخر حيل الغش..الطالب المسئول عن تسريب امتحان اللغة الانجليزية يخفى باركود البوكليت

صور.. آخر حيل الغش..الطالب المسئول عن تسريب امتحان اللغة الانجليزية يخفى باركود البوكليت

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة