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التعليم العالى: توفير خدمة استقبال ملفات الطلاب الوافدين عن طريق البريد السريع

الأربعاء، 12 يونيو 2019 10:41 ص
التعليم العالى: توفير خدمة استقبال ملفات الطلاب الوافدين عن طريق البريد السريع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
كتب وائل ربيعى

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كشف تقرير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي قدمته الدكتورة رشا كمال القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، حول مبادرة (ادرس في مصر)، استراتيجية جذب الطلاب الوافدين التي تبنتها الوزارة هذا العام من خلال تذليل الصعوبات وتيسير الإجراءات اللازمة للتقدم للدراسة في مصر.

وأشار التقرير إلى أنه تقرر فتح باب التقدم للطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية للعام الجامعي 2019/2020 بدءا من شهر مايو  الماضى، وذلك من خلال الدخول على الموقع الرسمى للوافدين  www.wafeden.gov.eg

وفى إطار التيسير على الطلاب الوافدين أوضح التقرير قيام إدارة  الطلاب الوافدين باتخاذ عدة إجراءات منها: توفير خدمة استقبال ملفات الطلاب عن طريق البريد السريع، وإمكانية قبول ملف الطالب من خلال سفارة دولته بالقاهرة، واستحداث خدمة الدفع الإلكتروني، وتوفير فرع لبنك مصر داخل الإدارة، وكذلك خدمة الانتظار الرقمى بما يسهم فى تيسير  إجراءات التحاقهم  بالجامعات المصرية وحصولهم على خدمة تعليمية متميزة، وانتظامهم فى العملية التعليمية من بداية العام الدراسي، وكذلك إنهاء إجراءات تسجيلهم واستقبالهم بسهولة.
 


التعليم العالي

البحث العلمى

الطلاب الوافدين

الجامعات المصرية

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