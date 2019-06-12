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التحفظ على منتجات ألبان غير صالحة للاستهلاك بالجيزة وعرضها على لجنة مختصة

الأربعاء، 12 يونيو 2019 03:01 م
التحفظ على منتجات ألبان غير صالحة للاستهلاك بالجيزة وعرضها على لجنة مختصة ألبان فاسدة-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بالتحفظ على منتجات ألبان تم ضبطها داخل مصنع بأبو النمرس، غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وعرضها على لجنة طبية لفحصها وكتابة تقرير وافٍ عنها.
 
وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد تورط "عبد المنعم. و" صاحب مصنع منتجات ألبان بدون ترخيص بأبو النمرس، بتجميع كميات من مستلزمات إنتاج الألبان (الجبنة القريش – موتزاريلا) غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتعبئتها داخل عبوات ووضع علامات تجارية مسجلة عليها مثل ( كلاس – برتيشز ) وطرحها للبيع بالأسواق.
 
وبمداهمة المصنع تم القبض على مالكه، وبحوزته طن و600 كيلو من منتجات الألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
 
 

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