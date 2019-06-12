البرلمان النمساوى يبدأ مناقشات حول الثقة فى الحكومة وموعد الانتخابات المبكرة

فيينا (أ ش أ)

بدأ المجلس الوطنى النمساوى "البرلمان" اليوم الأربعاء، عملية التصويت على الحكومة الانتقالية الجديدة فى البلاد برئاسة المستشارة الفيدرالية برجيته بيرلاين .

وقالت مصادر برلمانية في فيينا اليوم ، إن المستشارة الفيدرالية قدمت أعضاء الحكومة إلى البرلمان وألقت بيانات توضح خطة عمل الحكومة حتى موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة .



وأضافت المصادر أن البرلمان من المتوقع أن يصوت بالثقة على الحكومة الجديدة ، كما سيقرر على الفور إنهاء الفترة التشريعية قبل الأوان مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات جديدة في نهاية سبتمبر المقبل .



وأشارت المصادر إلى أن البرلمان سيناقش أيضا حاليا عدد من القضايا الداخلية مثل حظر التدخين في المطاعم والأماكن العامة .