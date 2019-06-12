البترول: نحرص على تطوير التعاون بين الجانب الفرنسى للاستفادة من خبراته

كتبت - مروة الغول

التقي مسئولو وزارة البترول والثروة المعدنية جون سينتيناك رئيس شركة اكسنس الفرنسية، وذلك على هامش زيارة العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في المؤتمر الدولى حول الغاز الطبيعى في البحر المتوسط والذى ينظمه مرصد الطاقة المتوسطى بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى .

وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، حرص قطاع البترول على تطوير التعاون بين الجانبين للاستفادة من خبرات الشركة الفرنسية فى مجال التكنولوجيا المتقدمة فى مشروعات تكرير البترول وتصنيع البتروكيماويات للمساهمة فى تنفيذ برنامج عمل قطاع البترول لتطوير وتحديث هذه الصناعات الحيوية والتوسع فى مشروعات زيادة الطاقة الإنتاجية من المنتجات البترولية والبتروكيماوية لتغطية الاحتياجات المحلية وتقليل الاستيراد .

كما تم خلال اللقاء استعراض التعاون بين الجانبين فى مشروع مجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت بمحافظة أسيوط لإنتاج البنزين والسولار والبوتاجاز والذى تتولى الشركة الفرنسية أعمال الرخص والتصميمات الهندسية للمشروع .

ومن جانبه أكد رئيس اكسنس الفرنسية اهتمام شركته بالتوسع فى أنشطتها في مصر فى الفترة الحالية التى تعد الأكثر ملائمة والأنسب للتوسع فى الأعمال فى مصر فى ظل التحسن الكبير فى المناخ الاقتصادى نتيجة الإصلاحات الناجحة التى تم تنفيذها، وأن شركته تمتلك سجلاً متميزاً لأعمالها فى مصر يتمثل فى مشاركتها حالياً فى تنفيذ مجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت بأسيوط الجارى تنفيذه، إضافة إلى ما سبق تنفيذه من مشروع مصنع البيوتين بمجمع سيدى كرير للبتروكيماويات بالإسكندرية.