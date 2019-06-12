الانتهاء من أول خريطة صحية لـ4 أمراض تتسبب فى وفيات 80% من المصريين

كتب وليد عبد السلام

قال المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لشئون تكنولوجيا المعلومات، أنه تم الانتهاء من وضع أول خريطة صحية للأمراض فى مصر تشمل القرى والأحياء.

وأضاف صلاح فى تصريحات اليوم، أنه لأول مرة لدينا خريطة صحية تفصيلية للأمراض فى مصر على مستوى كل قرية و حى لأربعة من أهم الأمراض التى تسبب الوفاة فى مصر بنسبة تصل لـ 80%.

وأضاف مستشار وزيرة الصحة لشئون تكنولوجيا المعلومات، أن الخرائط الصحية مهمة فى وضع الخطط الصحية السليمة التى تستهدف اولويات العلاج، مشيرًا إلى أن هذه الخريطة كانت إحدى نتائج مبادرة القيادة السياسية 100 مليون صحة وتابع مستمرون فى رفع مستوى الصحة ودعمها تكنولوجيا.