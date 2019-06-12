سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 يونيو 2019 12:14 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

الاستحمام قبل النوم يصيبك بفطريات الشعر وسقوطه.. اعرف السبب

الأربعاء، 12 يونيو 2019 12:00 ص
الاستحمام قبل النوم يصيبك بفطريات الشعر وسقوطه.. اعرف السبب الاستحمام
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كثيرا ما نسمع أن الاستحمام قبل النوم غير مفيد وقد يؤدى لإصابة بنزلات البرد، والنوم بشعر مبلل يمكن أن يجعلك تصاب بفطريات الرأس ومشاكل بالشعر، حسبما ذكر موقع" healthline".

مشاكل صحية تحدث نتيجة النوم بالشعر المبلل

الالتهابات الفطرية

 

1025495343

 

على الرغم من أن النوم بالشعر المبلل يزيد من خطر الإصابة بعدوى فطرية في فروة الرأس يمكن أن تؤدي الفطريات إلى حالات مثل قشرة الرأس أو التهاب الجلد.

فهناك فطريات موجودة بشكل طبيعي على فروة رأسك والوسائد هي أيضا مرتع للفطريات و تزدهر في بيئة دافئة وتوفر المخدة والوسادة المبتلة وسادة خصبة مثالية.

تساقط الشعر
 

النوم مع الشعر الرطب يؤثر على الشعر نفسه ويؤدى إلى تلفه وتساقطه ،فالشعر يكون في أضعف حالاته عندما يكون مبللاً.

اضرار الاستحمام قبل النوم 

 

 

 

1- قد يسبب الموت المفاجئ للأطفال إذا تم ابتلاع ولو كمية قليلة من الماء أثناء الاستحمام، ودخول البعض منها إلى الرئة.

 

2-  النوم بالشعر المبلل أو الرطب يجعله عرضة بشكل كبير للجراثيم والميكروبات ويتعرض للتقصف والتلف.

 

3- الجسد الرطب يكون سريع الامتصاص للبكتيريا المحيطة بالسرير مما يعرض الجسم للحكة والحساسية، بالإضافة إلى الإصابة بالصداع .

 

 


مشاكل الشعر

النوم بعد الاستحمام

الشعر

الشعر المبلل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
8 محاكم اقتصادية موجودة على مستوى الجمهورية ..اعرف مكانهم

8 محاكم اقتصادية موجودة على مستوى الجمهورية ..اعرف مكانهم

«الأعلى للإعلام» يحدد ضوابط عمل البرامج.. ويلزم"التوك شو" بـ 90 دقيقة لمدة البرنامج والفواصل الإعلانية عن 8 دقائق.. ويطالب القنوات بإخطار المجلس والنقابة بالكوادر العاملة.. ويؤكد: حريصون على ضبط المشهد الإعلامى

«الأعلى للإعلام» يحدد ضوابط عمل البرامج.. ويلزم"التوك شو" بـ 90 دقيقة لمدة البرنامج والفواصل الإعلانية عن 8 دقائق.. ويطالب القنوات بإخطار المجلس والنقابة بالكوادر العاملة.. ويؤكد: حريصون على ضبط المشهد الإعلامى

بعد انضمامه لفيلم Fast & Furious 9.. تعرف على وعود جون سينا لجمهوره

بعد انضمامه لفيلم Fast & Furious 9.. تعرف على وعود جون سينا لجمهوره

الملامح الأولى لفيلم Frozen 2.. ديزنى تطرح التريلر الرسمى

الملامح الأولى لفيلم Frozen 2.. ديزنى تطرح التريلر الرسمى

فيديو.. 3 مليارات جنيه حجم جرائم غسل الأموال.. تعرف على السبب

فيديو.. 3 مليارات جنيه حجم جرائم غسل الأموال.. تعرف على السبب

رئيس الوزراء: تحصيل حق الدولة من تقنين الأراضى وإزالة مخالفات البناء أولوية

رئيس الوزراء: تحصيل حق الدولة من تقنين الأراضى وإزالة مخالفات البناء أولوية

مرصد الإفتاء: "غزوات الاستنزاف" سلاح داعش لإفقاد القوات النظامية السيطرة

مرصد الإفتاء: "غزوات الاستنزاف" سلاح داعش لإفقاد القوات النظامية السيطرة

كلوب يستهدف ماريجا مهاجم بورتو لتدعيم ليفربول.. فيديو

كلوب يستهدف ماريجا مهاجم بورتو لتدعيم ليفربول.. فيديو

وزير الدفاع يناقش مجالات التعاون العسكرى مع قائد القيادة المركزية الأمريكية

وزير الدفاع يناقش مجالات التعاون العسكرى مع قائد القيادة المركزية الأمريكية

"قرب قرب مين يزود" آثار مصرية للبيع فى لندن.. مركب لجنود مصريين بـ101 ألف دولار.. ومخطوطة من كتاب الموتى بـ38 ألفا.. وتمثال خشبى ارتفاعه 193 سم يقدر بـ228 ألفا.. وتمثال الأسد بـ114 ألفا

"قرب قرب مين يزود" آثار مصرية للبيع فى لندن.. مركب لجنود مصريين بـ101 ألف دولار.. ومخطوطة من كتاب الموتى بـ38 ألفا.. وتمثال خشبى ارتفاعه 193 سم يقدر بـ228 ألفا.. وتمثال الأسد بـ114 ألفا

السيسي يؤكد لقائد القيادة المركزية الأمريكية أهمية العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن

السيسي يؤكد لقائد القيادة المركزية الأمريكية أهمية العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن

رئيس الوزراء يكلف بإعداد مخطط عمرانى من العلمين للسلوم لتعظيم الاستفادة منها

رئيس الوزراء يكلف بإعداد مخطط عمرانى من العلمين للسلوم لتعظيم الاستفادة منها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة