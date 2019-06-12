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الاستثمار تلتقى وفدين من اليابان والمكسيك لبحث التعاون المشترك

الأربعاء، 12 يونيو 2019 03:21 م
الاستثمار تلتقى وفدين من اليابان والمكسيك لبحث التعاون المشترك مؤشر - أرشيفية
كتب عبد الحليم سالم

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عقدت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، اجتماعين، الأول بمجلس الأعمال المصرى اليابانى، بحضور ممثلين عن هيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو اليابانية والسفير ماساكي نوكى، سفير اليابان لدى القاهرة، حيث تم بحث زيادة الاستثمارات اليابانية فى مصر خلال المرحلة المقبلة فى ظل العلاقة القوية بين البلدين والتحسن الكبير فى مناخ الاستثمار فى مصر .
 
فيما تضمن الاجتماع الثانى بحسب ما أعلنته الوزارة على موقعها، مباحثات مع السفير خوسيه أوكتافيو تريب، سفير المكسيك لدى القاهرة، حيث تم بحث زيادة الاستثمارات المكسيكية في مصر.
 
 

الاستثمارات اليابانية في مصر

وزارة الاستثمار والتعاون الدولى

سفير المكسيك بالقاهرة

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