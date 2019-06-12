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الاتحاد الفيدرالى للسكر يضع 10 توصيات هامة لاتباع نظام غذائى صحى

الأربعاء، 12 يونيو 2019 02:29 م
الاتحاد الفيدرالى للسكر يضع 10 توصيات هامة لاتباع نظام غذائى صحى الاتحاد الفيدرالى للسكر يضع قواعد للاكل الصحى
كتبت أمل علام

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ينتشر مرض السكر بشكل وبائى فى العالم كله، بل إن هناك عدد كبير من المصابين بالسكر، لم يتم تشخيصهم بعد، وبالتالى فإنهم يتعرضون لمخاطر المضاعفات، حيث إن مضاعفات مرض السكر خطيرة، وقد تسبب الوفاة.

اكتشفيه مبكرا
المرضى السكر قواعد لتناول الاكل الصحى

من أجل ذلك يقدم الاتحاد الفيدرالى للسكر أهم التوصيات لإتباع نظام غذائى صحى.. تعرف عليه..

أولا:  اختار الماء أو القهوة أو الشاي..

بدلاً من عصير الفاكهة، أو المشروبات الغازية، أو غيرها من المشروبات المحلاة بالسكر.

ثانيا: تناول ما لا يقل عن 3 حصص من الخضار كل يوم..

بما فى ذلك الخضروات الورقية.

ثالثا: تناول ما يصل إلى 3 حصص من الفاكهة الطازجة كل يوم.

رابعا : اختيار المكسرات، قطعة من الفاكهة الطازجة، أو اللبن غير المحلى لتناول وجبة خفيفة.

خامسا: الحد من تناول الكحول.

سادسا: اللحوم البيضاء، أوالدواجن، أو المأكولات البحرية.

بدلا من اللحوم الحمراء أو المصنعة.

سابعا: اختيار زبدة الفول السودانى.

 بدلا من تناول الشيكولاتة أو المربى.

ثامنا: اختيار خبز الحبوب الكاملة، بدلاً من الخبز الأبيض أو الأرز أو المكرونة.

الخضروات والفواكه مفدية ولكن يجب ان تكون نظيفة
الخضروات والفواكه مفيدة لصحتك

تاسعا: تناول الدهون غير المشبعة..

(زيت الزيتون أو زيت الذرة، أو زيت عباد الشمس)،  بدلاً من الدهون المشبعة، "الزبدة أو السمن أو الدهون الحيوانية أو زيت النخيل".

عاشرا : تجنب استهلاك الأطعمة الغنية بالسكر..

هناك تهديد خاص من حيث الخطر المصاحب للإصابة بالنوع الثانى من داء السكرى، وهو استهلاك الأطعمة الغنية بالسكر، خاصة المشروبات المحلاة بالسكر، فى عام 2014 ، أصدرت منظمة الصحة العالمية (WHO) توصيات جديدة للحد من تناول السكر،حيث يدعم الاتحاد الفيدرالى للسكر هذه التوصيات تأييدًا تامًا.


مرض السكر

مرضى السكر

علاج مرضى السكر

الاتحاد الفيدرالى للسكر

قواعد الاكل الصحى

الاغذية الصحية

10 توصيات للغذاء الصحى

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