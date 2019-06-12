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الإمارات توقع اتفاقية لتنفيذ محطة كهرباء بتكلفة 100 مليون دولار فى اليمن

الأربعاء، 12 يونيو 2019 10:27 ص
الإمارات توقع اتفاقية لتنفيذ محطة كهرباء بتكلفة 100 مليون دولار فى اليمن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
أبوظبى(أ ش أ)

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وقعت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، اليوم الأربعاء، اتفاقية مع وزارة الكهرباء فى اليمن، لتنفيذ محطة كهرباء فى عدن بتكلفة 100 مليون دولار.

وقال حمد جمعة الزعابى وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد فى وزارة شؤون الرئاسة نائب رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية - في تصريحات أوردتها قناة (العربية) الإخبارية - "إنه تم اعتماد 100 مليون دولار لإنشاء محطة توليد طاقة وتطوير الشبكة الكهربائية، وستكون طاقتها الإنتاجية حوالي 120 ميجاوات، ويستفيد منها نحو 2.5 مليون مواطن يمنى، وسيتم تشغيلها في أواخر عام 2019

".
وأضاف "أننا نخوض تحديات واحدة مع الأشقاء في اليمن في سبيل إعادة بناء مؤسسات الدولة ومواجهة الآثار الاقتصادية والإنسانية الكارثية"، مؤكدا مساهمة دولة الإمارات بفاعلية وقوة في دعم الجهود الإنسانية التنموية والإغاثية.


تأتي الاتفاقية في إطار استمرار برامج دعم قطاع الطاقة الكهربائية التى تنفذها الإمارات في اليمن بمحافظة عدن.

 


الامارات

اليمن

الحرب فى اليمن

الكهرباء فى اليمن

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