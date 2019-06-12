ونقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية، مساء اليوم الأربعاء، عن المركز في بيان قوله إنه : "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات صلاح الدين والحشد العشائري، من قتل إرهابيين إثنين، وهما يعتبران من الإرهابيين الخطرين".

وأضافت أن "الأول كان يشغل منصب ما يسمى (المسؤول الأمني) والثاني يشغل منصب ما يسمى (المسؤول الإداري لقاطع الشرقاط) ، حيث جرت هذه العملية بعد محاصرتهما من قبل القوة المنفذة للواجب في منطقة العيثة بقضاء الشرقاط في محافظة صلاح الدين".