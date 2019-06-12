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اعرف جسمك.. ما هى وظيفة القصبة الهوائية

الأربعاء، 12 يونيو 2019 09:00 م
اعرف جسمك.. ما هى وظيفة القصبة الهوائية القصبة الهوائية
كتبت إيناس البنا

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القصبة الهوائية هي الأنبوب الموجود في الحلق الذي يصل الفم والأنف إلى الرئتين، وتتمثل وظيفتها في نقل الهواء الذي يتنفسه الشخص من خلال أنفه أو فمه إلى الرئتين.

بدون القصبة الهوائية، لا تتلقى الرئتين الأكسجين، ولا يستطيع البشر البقاء على قيد الحياة.

وفقًا لموقع" WebMD" ، يبلغ طول القصبة الهوائية حوالي 4 بوصات وأقل من 1 بوصة، وتقع مباشرة أسفل الحنجرة، والمعروف أيضًا باسم صندوق الصوت، ويمتد خلف عظمة الصدر. بمجرد أن تصل إلى نهاية عظمة الصدر، تنقسم إلى أنبوبين يسمى القصبات الهوائية ، وهما الممران الرئيسيان إلى الرئتين، وتعلق إحدى الشعب الهوائية بالرئة اليسرى، بينما تعلق الأخرى على الرئة اليمنى.

هناك ما يقرب من 20 حلقة من الغضروف الكثيف المحيطة القصبة الهوائية، هذه الحلقات مصنوعة من الأنسجة والعضلات، وهي تحمي القصبة الهوائية وتمنعها من الإغلاق،  عندما يتنفس الشخص من خلال أنفه أو فمه، تصبح القصبة الهوائية أكبر قليلاً وأطول، ومع كل زفير، يعود إلى حجمه الطبيعي.

يحدث الاختناق عندما يتعطل جسم ما في القصبة الهوائية، وفي كثير من الحالات ، فإن رد الفعل الطبيعي للجسم هو السعال الذي يبدأ عندما تتعثر العناصر الصغيرة في القصبة الهوائية يمكن أن يؤدي إلى إزاحة العنصر.


القصبة الهوائية

التنفس

الأكسجين

الرئتين

فوائد القصبة الهوائية

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