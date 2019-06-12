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اعترافات عاطل الأميرية بعد ضبطه بالهيروين: أخرة المشى ورا الشيطان الهلاك

الأربعاء، 12 يونيو 2019 04:00 ص
اعترافات عاطل الأميرية بعد ضبطه بالهيروين: أخرة المشى ورا الشيطان الهلاك مخدر الهيروين-أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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"أخرة المشى ورا الشيطان الهلاك، والخونة وحشة"، بهذه الكلمات اعترف "جمال.أ" 36 سنة عامل، فى تحقيقات النيابة العامة، بتورطه فى جلب وتوزيع المواد المخدرة "الهيروين" بالمطرية، قاصدا تحقيق أرباح غير مشروعة لفشله فى العثور على وظيفة تدر عليه دخلا كبيرا.
 
وقال المتهم إنه فوجئ برجال المباحث يلقون القبض عليه وبحوزته 600 جرام هيروين، و 250 قرصا مخدرا، واقتادوه للقسم.
بدأت القضية بنجاح رجال الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة بالقاهرة فى القبض على "چمال،أ " 36 سنة عاطل، مقيم بمنطقة الفردوس، وبحوزته 600 جرام هيروين، 250 قرص مخدر، قبل توزيعها فى منطقة الأميرية، وأكدت المعلومات سابقة اتهامه فى قضايا حيازة واتجار بالمواد المخدرة فتحرر له المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

مخدر الهيروين

عاطل الأميرية

المشى ورا الشيطان

تجارة المخدرات

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