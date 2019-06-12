اضبط مخالفة..جراحات السيارات تغلق أبواب المدارس بشبرا الخيمة

القليوبية-نيفين طه

شهدت مدينة شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، حالة من الأهمال الشديد أمام المدارس في ظل غياب المسئولين حيث تحولت اسوار وأبواب المدارس لجراجات للسيارات.

وأعربت فاتن محمد عن استيائها من وجود سيارات بمختلف أنواعها تحاصر ابواب وأسوار مدارس شبرا الخيمة ،خاصة أمام بوابة مدرسة المصريين إدارة غرب شبرا الخيمة وكذلك بوابة مدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات مما يعوق دخول الطلاب من المدرسة في ظل غياب تام للمسؤولين.

وطالب الأهالي محافظ القليوبية الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية ومسئولي مدينة شبرا الخيمة، بتنظيف أمام المدارس وإزالة تلك الجراجات حيث أن تلك المدارس دار للعلم .











