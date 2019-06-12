اضبط مخالفة.. القمامة تغطى مصرف بمنطقة منطى بشبرا الخيمة

اشتكى أهالى منطقة منطى التابعة لمدينة شبرا الخيمة ، من أنتشار القمامة بشوارعها بجانب وجودها على ضفاف مصرف صحى مما يهدد حياة المواطنين والمارة ويعرضهم للخطر حيث أن ذلك المصرف بلا أى حواجز.

وقالت فردوس علي، حرام على المسؤولين القمامة بكل مكان ، بل زاد الأمر خطورة لألقائها بجوار مصرف صحى ، يقوم المزارعين منه برى أراضيهم ، بمياة محملة بالأمراض إلى عدم وجود حواجز حول ذلك المصرف مما يعرض حياة الأطفال للخطر.

وطالب الأهالى الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، ومسؤولى مدينة شبرا الخيمة بضرورة إزالة تلك القمامة ووضع حواجز حول ذالك المصرف حرصا على حياة المواطنين.