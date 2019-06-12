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اصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة نقل موتى بالمنوفية

الأربعاء، 12 يونيو 2019 12:32 م
اصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة نقل موتى بالمنوفية انقلاب سيارة - أرشيفية
فريق المحافظات

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أصيب منذ قليل، 3 أشخاص بإصابات بالغة، وذلك فى حادث انقلاب سيارة نقل موتى بالمنطقة الرابعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، نتيجة السرعة الجنونية، تم نقلهم إلى مستشفى السادات، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من وقوع حادث انقلاب سيارة نقل موتى بالمنطقة الرابعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، نتيجة السرعة الجنونية، والمصابين هم "وفاء محمد" 29 عاما، "نجاح محمد" 18 عاما، سالم عواد 41 عاما، على الفور إنتقلت 3 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور أمجد عبد الحميد مدير عام هيئة الاسعاف بالمحافظة، وشادى نبوى البدرى مشرف عام الاسعاف بالمحافظة، ونم نقلهم إلى مستشفى السادات، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات. 
 
 

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