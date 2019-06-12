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استلام 3 ملايين و174 ألف طن قمح محلى من المزارعين

الأربعاء، 12 يونيو 2019 12:07 ص
استلام 3 ملايين و174 ألف طن قمح محلى من المزارعين القمح - صورة أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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أكد وائل عباس معاون وزارة التموين للاستثمار واللوجيستيات، أن الجهات المسوقة للقمح المحلى، وهى الشركة المصرية للصوامع والشركة العامة للصوامع وقطاع المطاحن بالشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى المصرى، استلمت ما يقرب من 3 ملايين و174 ألف طن قمح من المزارعين منذ فتح باب التوريد، وحتى صباح اليوم .
 

وأضاف وائل عباس معاون وزارة التموين، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة وجهت بصرف مستحقات المزارعين أولاً بأول، حيث يجرى الصرف خلال 48 ساعة من توريد الأقماح، كما أن وزارة المالية رصدت أكثر من 14 مليار جنيه لشراء الأقماح المحلية من المزارعين، ﻭأنه يتم تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بعمليات التوريد.
 

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكدت حرص الحكومة على تشجيع المزارعين فى التوسع فى زراعة القمح المحلى من خلال وضع سعر عادل للقمح، وهو 685 جنيهًا للأردب درجة نقاوة 23.5 وسعر 670 جنيهًا لدرجة نقاوة 23 وسعر 655 جنيهًا لدرجة نقاوة 22.5، كما أن هناك استعدادات مكثفة لموسم القمح محلى وتيسير استلام القمح من المزارعين من خلال الجهات المسوقة وفى ظل وجود لجان لاستلام القمح، ﻭأنه من المتوقع استلام كميات من القمح المحلى خلال الموسم تقرب من 3 ملايين و600 ألف طن قمح، وأن الوزارة لديها أيضًا مخزوناً استراتيجياً من القمح يكفى عدة أشهر.


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