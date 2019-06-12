سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 يونيو 2019 03:39 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

استطلاع يمنح "بوريس جونسون" الأفضلية لخلافة تيريزا ماى يثير جدلًا

الأربعاء، 12 يونيو 2019 03:16 م
استطلاع يمنح "بوريس جونسون" الأفضلية لخلافة تيريزا ماى يثير جدلًا بوريس جونسون
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن وزير الخارجية السابق، بوريس جونسون، أطلق حملته للمنافسة على خلافة تيريزا ماى على زعامة حزب "المحافظين" ورئاسة وزراء بريطانيا، بالتعهد بإنهاء "خيبة الأمل واليأس" في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عن طريق إخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر.
 
ويأتي ذلك وسط تساؤلات حول استطلاع للرأى يشير إلى أنه سيفوز بأغلبية ساحقة في الانتخابات العامة كرئيس للوزراء.
 
وقال استطلاع كومريس لصحيفة ديلى تلجراف – التى تدفع لبوريس جونسون يدفع 275 ألف جنيه إسترلينى مقابل مقال أسبوعى - إن وزير الخارجية السابق سيفوز بنسبة 37 في المائة من الأصوات، والتى أدعت الصحيفة أنها ستترجم إلى أغلبية 140 مقعدًا بعد تحليلها من قبل موقع خاص بالانتخابات. 
 
 
وفي الوقت نفسه، يستعد النواب البريطانيون لمنع  قيام أي رئيس وزراء جديد بمقاطعة البرلمان وإجبار بريطانيا على الخروج من التكتل الأوروبى بدون صفقة، كما اقترح وزير بريكست السابق دومينيك راب.
 
ومن ناحية أخرى، قال بوريس جونسون عند إطلاق حملته لقيادة حزب المحافظين إنه "لا يهدف إلى الخروج دون صفقة" لحسم ملف بريكست، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى". 
 
 
لكنه قال إن الخروج دون صفقة لا يزال على طاولة المفاوضات معتبرا أنه "أداة حيوية للتفاوض" وأن المملكة المتحدة "يجب أن تضع خطة أفضل من اتفاقية الانسحاب الحالية".
 
وقال "التأجيل يعنى الهزيمة والتأجيل يعنى كوربين (زعيم حزب العمال جيريمى كوربين)" ، مضيفا أنه يتعين على المملكة المتحدة مغادرة الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر.

بوريس جونسون

بريكست

خلافة تيريزا ماى

منافسة حزب المحافظين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بوريس جونسون: لا أسعى إلى "بريكست" بدون صفقة

الأربعاء، 12 يونيو 2019 01:07 م

ضغوط على بوريس جونسون لقول الحقيقة بشأن تعاطيه المخدرات فى الجامعة

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 05:47 م

رسميا.. بدء سباق نواب "المحافظين" لخلافة تيريزا ماى اليوم.. "الخروج بلا صفقة" ورقة المرشحين لمغازلة المحبطين من الفشل فى إخراج لندن من التكتل الأوروبى .. بوريس جونسون الأوفر حظا.. وتحذير من انتخابات مبكرة

الإثنين، 10 يونيو 2019 03:30 م

لماذا يخشى الإخوان صعود "بوريس جونسون" لرئاسة وزراء بريطانيا؟

الإثنين، 10 يونيو 2019 03:30 ص

قبل ترشحه لرئاسة وزراء بريطانيا.. بوريس جونسون يعتزم خفض الضرائب على الدخل

الإثنين، 10 يونيو 2019 02:02 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بينوكيو جائزة الإخوان للهبادين والهرايين فى كاريكاتير اليوم السابع

بينوكيو جائزة الإخوان للهبادين والهرايين فى كاريكاتير اليوم السابع

اعتراضا على اسم محمد.. مشجعو نادى إسرائيلى يصرون على تغيير لقب لاعب نيجيرى

اعتراضا على اسم محمد.. مشجعو نادى إسرائيلى يصرون على تغيير لقب لاعب نيجيرى

طائرات هليكوبتر لغسل أبراج الكهرباء بـ 36 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل

طائرات هليكوبتر لغسل أبراج الكهرباء بـ 36 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل

السجن المؤبد لـ 32 متهما بقضية محاولة اغتيال الرئيس السيسى

السجن المؤبد لـ 32 متهما بقضية محاولة اغتيال الرئيس السيسى

مجلة إيطالية تروج لزيارة سيناء وتبرز اكتشاف قلعة عسكرية أثرية بها

مجلة إيطالية تروج لزيارة سيناء وتبرز اكتشاف قلعة عسكرية أثرية بها

شاهد.. أول ظهور لمحمد صلاح فى معسكر المنتخب ببرج العرب

شاهد.. أول ظهور لمحمد صلاح فى معسكر المنتخب ببرج العرب

حفلة إعلامية بعد فوز منتخب المانيا الساحق فى تصفيات اليورو.. صور

حفلة إعلامية بعد فوز منتخب المانيا الساحق فى تصفيات اليورو.. صور

محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر.. ويشارك فى المران المسائى

محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر.. ويشارك فى المران المسائى

الرئيس السيسي: الفساد أحد أبرز العقبات الحقيقية لتحقيق التنمية المستدامة

الرئيس السيسي: الفساد أحد أبرز العقبات الحقيقية لتحقيق التنمية المستدامة

شاهد فى دقيقة.. تعرف على لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد الجديد

شاهد فى دقيقة.. تعرف على لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد الجديد

فيس بوك هيدفعلك فلوس علشان يراقبك.. هل توافق؟

فيس بوك هيدفعلك فلوس علشان يراقبك.. هل توافق؟

الصياد محمد صلاح يتصدر أغلفة الصحف الإنجليزية.. صور

الصياد محمد صلاح يتصدر أغلفة الصحف الإنجليزية.. صور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة