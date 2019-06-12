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استطلاع أمريكى: بايدن وخمسة ديمقراطيين يتفوقون على ترامب فى سباق الرئاسة

الأربعاء، 12 يونيو 2019 10:25 ص
استطلاع أمريكى: بايدن وخمسة ديمقراطيين يتفوقون على ترامب فى سباق الرئاسة جو بايدن ودونالد ترامب
كتبت ريم عبد الحميد

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تفوق جو بايدن، المرشح الديمقراطى المحتمل فى انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2020، على الرئيس دونالد ترامب بفارق 13 نقطة مئوية فى استطلاع للرأى على الصعيد الوطنى فى الولايات المتحدة أجرته جامعة كوينبياك.

 

 وبحسب ما ذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية فإن 53% من الناخبين أيدوا بايدن مقابل 40% أيدوا ترامب،  فيما وصفه القائمون على الاستطلاع بأنه فارق كبير.

 

والمثير للدهشة أن خمسة مرشحين ديمقراطيين آخرين تفوقوا على ترامب فى استطلاع الرأى وهم بيرنى ساندرز وكامالا هاريس وإليزابيث وارين، والذين تفوقوا بفارق كبير عن ترامب أيضا، حيث تقدم ساندرز بـ 9%، وهاريس بـ 8%، واورين بـ 7%.

 

بينما تقدم كلا من بيت بوتيجيج وكورى بوكر على ترامب بفارق 5%، حيث حصل كلا منهما على 47% بينما حصل ترامب على تأييد 42% فقط من المشاركين فى الاستطلاع.

وقال تيم مالوى، مساعد مدير استطلاعات جامعة كوينبياك إنه لا يزال هناك 17 شهرا لإجراء الانتخابات، لكن جو بايدن متفوق بفارق كبير .

 

 وأشارت صحيفة "ذا هيل" إلى أن التقدم الكبير لبايدن، نائب الرئيس الأمريكى السابق، على ترامب سببه الفجوة النوعية. فبينما حصل بايدن على تأييد 74% من الرجال مقابل 46% لترامب، فإن بايدن تقدم بين النساء بفارق 26 نقطة، حيث حصل على تأييد 60% من النساء مقابل 34% فقط لترامب.

 


انتخابات الرئاسة الامريكية

دونالد ترامب

جو بايدن

المرشحين الديمقراطيين

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