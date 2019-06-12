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استجابة لـ "اليوم السابع"..محافظ القليوبية:حملة مكبرة لرش الناموس والحشرات الطائرة

الأربعاء، 12 يونيو 2019 12:21 م
استجابة لـ "اليوم السابع"..محافظ القليوبية:حملة مكبرة لرش الناموس والحشرات الطائرة محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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وجه الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، بشن حملات موسعة بالقري والمدن لرش يرقات البعوض والحشرات الطائرة، والتي انتشرت بكثافة  خلال فصل الصيف نظرا لارتفاع درجة الحرارة، وهو ما تسبب في تقديم العديد من الشكاوي من قبل المواطنين.

وأكد المحافظ لـ"اليوم السابع"، أنه على الفور تم توجيه معدات مجالس المدن والوحدات القروية، لرفع تراكمات القمامة في الشوارع والمصارف، حفاظا على المواطنين من الروائح الكريهة وانتشار الأمراض، وتسهيلا للحركة المرورية، كما تم التنبيه بالرفع الدوري للقمامة وعدم تركها لتتراكم مرة أخري.

وكانت قد أرسلت القارئة فاطمة محمود شكوي عبر خدمة صحافة المواطن ، تتضرر فيها من انتشار الناموس بقرية سرياقوس بمحافظة القليوبية.

وأوضحت القارئة أن انتشار الناموس فى القرية يرجع إلى وجود رشاح سرياقوس، الذى تحول لبؤرة تلوث بسبب تراكم القمامة والمياه الملوثة التى تعمل على جذب الحشرات الضارة.

 

 

 


اخبار القليوبية

القمامة في القليوبية

الحشرات الطائرة

محافظ القليوبيه

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