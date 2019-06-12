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ارتفاع مخزون السكر إلى 8 أشهر والاستهلاك الشهرى 240 ألف طن

الأربعاء، 12 يونيو 2019 10:20 ص
ارتفاع مخزون السكر إلى 8 أشهر والاستهلاك الشهرى 240 ألف طن سكر تموينى - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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أكدت  وزارة  التموين والتجارة الداخلية، أن رصيد مصر من السكر يكفى الاستهلاك 8 أشهر ومتوسط الاستهلاك الشهرى من السكر يتراوح من 230  ألف إلى 240 ألف طن شهريا.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للسكر بحضور رؤساء شركات الإنتاج وممثلى وزارة  الوزارت المعنية ومصلحة  الجمارك والاتحاد العام للغرف التجارية وكبرى الشركات التجارية المتخصصة، وتم استعرض  موقف أرصدة  السكر بشركات إنتاج السكر بمناسبة قرب انتهاء موسم إنتاج سكر البنجر وتبين من واقع الأرصدة أنها تكفى استهلاك 8 أشهر

يذكر أن مصانع انتاج سكر البنجر قد حققت زيادة فى الإنتاج عن المستهدف المتوقع هذا العام مما قلل الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك ،وسوف يتم عقد إجتماع للنظر في تقدير حجم الفجوة المتوقعة ما بين الإنتاج والاستهلاك فى الفترة المقبلة والتى سيتم تدبيرها من خلال الاستيراد ومن المتوقع أن تكون اقل بنسبة كبيرة عن العام الماضى.

كما تم التوافق على وضع سياسات تسويقية تتفق مع السياسات العالمية لتسويق السكر لضمان الوفرة على مدار العام حتى موسم الإنتاج القادم.


التموين

مخزون السكر

معدل استهلاك السكر شهريا

اللجنه العليا للسكر

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