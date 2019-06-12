سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 يونيو 2019 03:31 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع طفيف لبورصة البحرين بختام التعاملات وسط صعود 3 قطاعات

الأربعاء، 12 يونيو 2019 03:15 م
ارتفاع طفيف لبورصة البحرين بختام التعاملات وسط صعود 3 قطاعات بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.06% رابحاً 0.93 نقطة ليغلق عند مستوى 1451 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعات البنوك والخدمات والصناعة.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 5.7 مليون سهم، بقيمة قدرها 1.5 مليون دينار بحرينى.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 6.20%، مدفوعا بصعود سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.61%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.36%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.22%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.54%، مدفوعا بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 9.46%، شركة ناس بنسبة 2.17%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.29%.

كما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.57% مدفوعاً بسهم  شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.24%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 2.17% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 2.83%.

 

 

بورصة البحرين

سوق البحرين المالى

البحرين

اقتصاد البحرين

البورصة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والخدمات

الأربعاء، 12 يونيو 2019 10:34 ص

تراجع قطاعى البنوك والاستثمار وراء هبوط بورصة البحرين بختام التعاملات

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 12:56 م

تراجع بورصة البحرين بمستهل التعاملات بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 10:40 ص

ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات وسط صعود 4 قطاعات على رأسها البنوك

الإثنين، 10 يونيو 2019 01:47 م

ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بقطاعات البنوك والخدمات والاستثمار

الإثنين، 10 يونيو 2019 10:21 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعتراضا على اسم محمد.. مشجعو نادى إسرائيلى يصرون على تغيير لقب لاعب نيجيرى

اعتراضا على اسم محمد.. مشجعو نادى إسرائيلى يصرون على تغيير لقب لاعب نيجيرى

طائرات هليكوبتر لغسل أبراج الكهرباء بـ 36 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل

طائرات هليكوبتر لغسل أبراج الكهرباء بـ 36 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل

السجن المؤبد لـ 32 متهما بقضية محاولة اغتيال الرئيس السيسى

السجن المؤبد لـ 32 متهما بقضية محاولة اغتيال الرئيس السيسى

مجلة إيطالية تروج لزيارة سيناء وتبرز اكتشاف قلعة عسكرية أثرية بها

مجلة إيطالية تروج لزيارة سيناء وتبرز اكتشاف قلعة عسكرية أثرية بها

شاهد.. أول ظهور لمحمد صلاح فى معسكر المنتخب ببرج العرب

شاهد.. أول ظهور لمحمد صلاح فى معسكر المنتخب ببرج العرب

حفلة إعلامية بعد فوز منتخب المانيا الساحق فى تصفيات اليورو.. صور

حفلة إعلامية بعد فوز منتخب المانيا الساحق فى تصفيات اليورو.. صور

محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر.. ويشارك فى المران المسائى

محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر.. ويشارك فى المران المسائى

الرئيس السيسي: الفساد أحد أبرز العقبات الحقيقية لتحقيق التنمية المستدامة

الرئيس السيسي: الفساد أحد أبرز العقبات الحقيقية لتحقيق التنمية المستدامة

شاهد فى دقيقة.. تعرف على لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد الجديد

شاهد فى دقيقة.. تعرف على لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد الجديد

فيس بوك هيدفعلك فلوس علشان يراقبك.. هل توافق؟

فيس بوك هيدفعلك فلوس علشان يراقبك.. هل توافق؟

الصياد محمد صلاح يتصدر أغلفة الصحف الإنجليزية.. صور

الصياد محمد صلاح يتصدر أغلفة الصحف الإنجليزية.. صور

2 مليون و148 ألف جنيه إيرادات فيلم كازابلانكا أمس

2 مليون و148 ألف جنيه إيرادات فيلم كازابلانكا أمس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة