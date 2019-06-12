ارتفاع طفيف لبورصة البحرين بختام التعاملات وسط صعود 3 قطاعات

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.06% رابحاً 0.93 نقطة ليغلق عند مستوى 1451 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعات البنوك والخدمات والصناعة.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 5.7 مليون سهم، بقيمة قدرها 1.5 مليون دينار بحرينى.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 6.20%، مدفوعا بصعود سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.61%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.36%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.22%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.54%، مدفوعا بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 9.46%، شركة ناس بنسبة 2.17%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.29%.

كما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.57% مدفوعاً بسهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.24%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 2.17% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 2.83%.